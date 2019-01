Murray di nuovo operato all'anca : Nuova operazione per Andy Murray, lo sfortunato tennista scozzese ex numero uno del mondo, da due anni alle prese con forti dolori all'anca destra. Stamattina lo stesso campione ha postato sui social una foto che lo ritrae a letto, dopo un intervento chirurgico effettuato ieri in una ...

Nuovo stop per Nadal - Murray è a rischio ritiro : Torino - 'Lo sport ha bisogno di Nadal. Solo lui può sapere come sta veramente, ed è stato capace di ritornare tante volte, noi lo rivogliamo tutti in campo al più presto': l'appello contro la sfortuna arriva da ...