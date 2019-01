Morata all’Atletico Madrid - il dolce in bocca al lupo di Alice Campello : il tenero messaggio social : Alice Campello fa il suo personale in bocca al lupo al marito Alvaro Morata: la Wags ed il suo dolce messaggio social per il neo calciatore dell’Atletico Madrid Alvaro Morata è un calciatore dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo dopo aver detto addio a Londra e al Chelsea, è tornato a casa e più precisamente nella squadra che lo fece esordire nel calcio professionistico tra le fila delle sue giovanili. Nel club allenato da Simeone ...

Calciomercato - i dettagli dell’affare Morata : passa dal Chelsea all’Atletico Madrid : Calciomercato, Alvaro Morata lascerà il Chelsea facendo spazio ad Higuain, lo spagnolo approda dunque all’Atletico Madrid Il passaggio di Alvaro Morata dal Chelsea all’Atlético Madrid dovrebbe essere completato nelle prossime ore. La formula dell’affare consta di un prestito per 6 mesi con l’opzione in favore dei colchoneros di acquistare in estate il centravanti spagnolo per 50 milioni di euro. Cifre non certo da ...

Calciomercato - Morata ad un passo dall’Atletico : il Chelsea vicinissimo ad Higuain e si innesca il valzer : Morata potrebbe innescare un valzer delle punte destinato ad animare questi giorni di Calciomercato, tanti club coinvolti, anche Milan e Genoa Il Calciomercato si accende e Morata potrebbe avviare un valzer delle punte che potrebbe toccare diversi campionati. L’attaccante ex Juventus è infatti ad un passo dalla firma con l’Atletico Madrid, proprio lui, ex merengues. Qualora Morata dovesse firmare con i Colchoneros, il Chelsea ...

Fabregas non crede a Morata : è sfida tra i due calciatori spagnoli - lanciata la ‘Egg Challenge’ [VIDEO] : Alvaro Morata e Fabregas protagonisti di una simpaticissima sfida a colpi di uova: chi dei due vincerà? Alvaro Morata e Fabregas dividono il web: i due calciatori spagnoli, compagni di squadra fino a pochi giorni fa nel Chelsea, hanno lanciato una nuova sfida, con protagonista un… uovo. Il giovane 26enne, marito della fashion blogger italiana Alice Campello, ha spiegato al suo connazionale che lanciando un uovo crudo in aria e ...

Scambio Higuain-Morata - l’allenatore Fabio Capello ha le idee chiare : Scambio Higuain-Morata – “Morata è un giocatore diverso da Gonzalo. Il problema del Milan è che non è tanto dentro l’area di rigore, se Higuain è così svogliato in campo non va bene per il Milan ma l’Higuain determinato in campo fa la differenza rispetto a Morata”. Sono le importanti dichiarazioni di Fabio Capello, l’allenatore ha affrontato l’argomento del possibile Scambio Higuain-Morata. ...

Falcao vicino all'addio - Monaco su Morata : ANSA, - ROMA, 10 GEN - L'avventura di Radamel Falcao nel Principato di Monaco sembra essere ai titoli di coda. Il centravanti colombiano, secondo quanto pubblica France Football, sta valutando la ...

