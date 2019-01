Moda Sostenibile | nasce la Carta della moda etica con i grandi marchi a favore

Il riciclo va di Moda : l'impegno dei brand per l'economia sostenibile : ... forse spinte dal crescente interesse dell'opinione pubblica in tema di sostenibilità ed ecologia , le case di moda stanno rafforzando sempre di più il proprio impegno a favore dell' economia ...

Moda etica e sostenibile : speriamo non sia solo un trend : Oggi si fa un gran parlare di Moda etica. Gli eventi che cominciano a trattare il tema sono sempre più frequenti. Perfino a Pitti Uomo un evento sponsorizzato da Ecoalf ha puntato l’attenzione su questo argomento, presentando prodotti realizzati con materiali sostenibili e riciclati. Spesso però su questo tema le idee sono poche e molto confuse: proviamo a fare un po’ di chiarezza con questo post. Fonte 123RF Moda etica e ...

''The Time is Now'' : 16 studenti dello IED ripensano la Moda Sostenibile insieme a Detox e Greenpeace : Abbiamo inoltre l'impegno di promuovere una vera economia circolare, attraverso l'utilizzo di materie di recupero e nell'utilizzo di capi rigenerati da riprogettare. Sarà fondamentale che la ...

Cop24 : l’industria fashion presenta la Carta per la Moda sostenibile : Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è stato molto chiaro: all’apertura del vertice ONU sui cambiamenti climatici che si tiene a Katowice, Polonia, dal 2 al 14 dicembre, ha ribadito il fatto che l’umanità intera, nessuno escluso, ha un grosso problema e che non si sta facendo ancora abbastanza né ci si sta muovendo abbastanza in fretta per prevenire un dissesto climatico irreversibile e catastrofico. Non ha usato mezzi ...

Da 40 griffe Carta per Moda sostenibile : ANSA, - ROMA, 10 DIC -Dal mondo della moda arriva una iniziativa pro ambiente: la firma della Carta per la moda sostenibile da parte di 40 marchi. Mentre è in corso il vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a ...