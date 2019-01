Ministero della Difesa | Militari italiani via dall' Afghanista entro un anno

Ministero della Difesa : 'Ipotesi ritiro militari italiani dall'Afghanistan entro un anno' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ministero della Difesa : "Entro un anno il contingente italiano si ritirerà dall'Afghanistan" : "Il ministro Trenta ha dato disposizioni al Coi (il Comando operativo di vertice interforze) di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan". Lo riferiscono fonti della Difesa, aggiungendo che "l'orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi".

Ministero della Salute : rimodulazione dei punti nascita : Giulia Grillo: “rimodulazione dei punti nascita. I tempi sono cambiati, pronti a lavorare con le Regioni all’interno del Patto della Salute"

Allerta salmonella in un tipo di latte per bimbi : la nota del Ministero della Salute [DETTAGLI] : “E’ stata comunicata una tossinfezione alimentare avvenuta in Francia causata da ‘salmonella poona’ probabilmente correlata dal consumo di latte di riso per la prima infanzia a marchio Modilac, prodotto in Spagna”. Lo rende noto il Ministero della Salute sul proprio sito web. “Sebbene non risulta allo stato attuale l’esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese – sottolinea il Ministero della ...

Ministero della Difesa polacco firma contratto per elicotteri Black Hawk - : Testimonia la forza dell'economia polacca e l'adempimento degli obblighi alleati", ha aggiunto il premier. Gli elicotteri saranno prodotti in Polonia dalla fabbrica di aerei Mielec. Mielec è il ...

'Non chiudete la Sala Trevi' - appello dell'associazione 100autori al Ministero della Cultura e al Comune di Roma : Ministero della Cultura e Comune di Roma trovino una soluzione per il Cinema Trevi di Roma, che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio. È l'appello dell'associazione 100autori che sottolinea: 'La ...

Batteri nel ghiaccio tritato per cocktails : ritirato/ Polo Nord Ice Cubes - richiamo del Ministero della Salute : Batteri nel ghiaccio tritato per cocktails: ritirato dal mercato. Polo Nord Ice Cubes, arriva il richiamo del Ministero della Salute

Russia - il Ministero della difesa rivela le caratteristiche del razzo 9M729 - : La gittata massima del missile 9M729 è di 480 chilometri e, quindi, rispetta le condizioni del trattato INF. Lo ha annunciato oggi il capo delle forze missilistiche e dell'artiglieria delle forze ...

Allarme cocktail - batteri nel ghiaccio : il richiamo del Ministero della Salute : Polo Nord Ice Cubes. Questo il nome del marchio del prodotto ufficialmente richiamato dal ministero della Salute. La nota ufficiale è apparsa sul sito con tanto di foto. Il ghiaccio tritato in ...

Batteri nel ghiaccio. allarme per i cocktail : c’è il richiamo del Ministero della Salute : richiamo per rischio microbiologico: la conta Batterica è fuori dai limiti. Per questo motivo sul sito del dicastero è apparsa la segnalazione relativa al prodotto dalla Polo Nord Ice Cubes nelle confezioni da 2 chilogrammi.Continua a leggere

Allarme listeria nell’insalata : il Ministero della Salute richiama alcuni lotti [DETTAGLI e NUMERO] : E’ allerta listeria Monocytogenes nell’insalata. Il rischiano microbiologico arriva dal Ministero della Salute che ha diffuso i dettagli e i lotti interessati. Il batterio potrebbe essere presente per i lotti 15L4M255, 16L4M255 e 17L4M255 dell’insalata “Capricciosa” a marchio Terra &Vita, in scadenza il 22, 23 e 24 gennaio (in vassoio da 150 grammi). Si tratta di un’allerta scattata in seguito alle ...

Aborto - la relazione del Ministero della Salute in ritardo di 11 mesi. Bonino fa interrogazione : “Incidente anomalo” : Dati sull’Aborto, un ritardo senza precedenti. Non è stata ancora depositata la relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 194 del 1978. Il dossier del 2018, relativo alle rilevazioni 2017, ha undici mesi di ritardo. Per questa ragione è stata depositata un’interrogazione parlamentare urgente, a prima firma Emma Bonino, alla ministra della Salute Giulia Grillo. Nell’atto si ricorda come, l’articolo 16 della stessa norma ...