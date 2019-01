Milan | niente Deulofeu | il Watford lo toglie dal mercato

Niente accordo Milan-Fassone : oggi nuova udienza in Tribunale : Non sarebbe stato raggiunto alcun accordo, al momento, tra l'ex ad del Milan Marco Fassone e la società rossonera L'articolo Niente accordo Milan-Fassone: oggi nuova udienza in Tribunale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano : De Corato - 'con pasticcio biglietto Atm niente rielezione per Sala' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Anche se il sindaco Sala sta cercando con un'abile operazione di propaganda come leader nazionale, accreditandosi come salvatore della patria del derelitto Pd e della sinistra italiana, la realtà non cambia: il pasticciaccio attorno all'aumento del biglietto Atm, assie

Napoli - niente Milan per Allan : la trattativa col Psg resta viva : Ore caldissime in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Allan . Nonostante le dichiarazioni ufficiali delle parti in causa, infatti, Napoli e Psg stanno cercando un modo di concludere un affare ...

Sky Piatek-Milan - niente 9? Scelto un altro numero : NEWS MILAN Krzysztof Piatek non dovrebbe indossare la maglia numero 9, lasciata libera da Gonzalo Higuain . Sky Sport spiega che il nuovo bomber rossonero avrebbe Scelto la 19. Sembrava che il polacco fosse destinato a ereditare la casacca liberata dal Pipita , però non dovrebbe essere così. Se la scelta ...

Genoa-Milan : diretta tv su Sky - niente sfida Piatek-Higuain - le probabili formazioni : Genoa-Milan si annuncia infuocata. Oggi alle 15 al Ferraris, orario che verrà fortemente contestato dalla Gradinata Nord, nelle formazioni non compariranno Piatek e Higuain. La sfida, visibile in diretta tv e streaming attraverso Sky, vedrà opposte due squadre con obiettivi di classifica decisamente diversi: i padroni di casa cercano punti per allontanare lo spettro della retrocessione, oggi lontana sei punti, mentre gli ospiti, dopo i risultati ...

Federico Bernardeschi - niente festa per la Supercoppa/ Chiuso in bagno per scherzo de Le Iene dopo Juve-Milan : Federico Bernardeschi non ha potuto festeggiare con i compagni della Juventus la vittoria della Supercoppa: il motivo? Colpa de Le Iene!

Milan - il giallo Higuain : niente foto - la febbre e poi la panchina. Cronaca di una giornata che sa di addio : Cronaca di una giornata da rompicapo, con tanti colpi di scena, piccoli e grandi,. Eccoli. 0RE 16,35: GATTUSO HA DECISO, GIOCA CUTRONE Il malessere di Higuain, autentico o diplomatico che sia, ma dev'...

Milan - niente foto di gruppo per Higuain : "Impegnato in un massaggio" : Higuain via dal Milan dopo la Supercoppa Italiana? Direttamente da Gedda arriverebbe un indizio che va in questa direzione con il Pipita assente nella foto di gruppo postata dal club rossonero sui ...

Il Milan si inserisce per Piatek - ma il Genoa avverte 'Sostanza - niente formule strane' : ROMA - Tutto continua a ruotare intorno al nome di Krzysztof Piatek. Il bomber del Genoa, che piace al Real Madrid, è l'obiettivo numero 1 di Leonardo per l'eventuale sostituzione di Gonzalo Higuain, ...

Al Martinitt NIENTE E' COME SEMBRA - Milano Post : Orario spettacoli giovedì-sabato ore 21, domenica ore 18. Il sabato anche alle 17.30. Biglietteria: lunedì 17.30-20, martedì-sabato 10-20, domenica 14-20 via R. Pitteri, 58- tel. 02.36580010 www.

Milan - niente "anziani". Adesso solo under 25 come Sensi e Carrasco : Rispetto alla filosofia di Berlusconi, un Milan di Milanisti italiani coltivati nel vivaio, la nuova politica ammette più di un'apertura: i giocatori potranno arrivare dall'estero e potranno crescere - ma non troppo - lontano da Milanello. La strategia di Elliott come ormai è noto guarda tanto al ...

Calciomercato - Muriel torna in Serie A : niente Milan per il colombiano : Luis Muriel torna a giocare in Serie A. Dopo un anno e mezzo dalla sua partenza verso l’Andalusia, l’attaccante colombiano ha deciso di rigiocarsi le sue carte in Italia, il paese che lo ha lanciato. Nonostante il forte pressing del Milan, Muriel ha scelto di non fermarsi a Milano ma di scendere più a sud: esattamente in Toscana e a Firenze dove contenderà a Simeone la maglia di centravanti. L’ex Samp, infatti, ha voluto ...

Milan-Fiorentina - Gattuso : 'Momento complicato - niente scuse. Higuain? Finché è qui va aiutato' : Milan: è crisi. È un momento molto difficile per i rossoneri, che in Serie A non vincono dal 2 dicembre contro il Parma, unica vittoria nelle ultime cinque giornate, ndr,: all'eliminazione dall'Europa ...

Milano : niente pandoro ai bimbi che non hanno pagato la mensa - è polemica : niente pandoro ai bimbi che non hanno pagato la mensa. A Corsico, popoloso comune dell'hinterland di Milano, le scuole elementari sono finite nella bufera dopo che alcuni alunni che non usufruiscono del servizio mensa sono stati esclusi dalla tradizionale distribuzione del pandoro. Dopo le inevitabili polemiche, l’assessore alla Pubblica Istruzione ha spiegato che si è trattato solo di "un errore tecnico". pandoro per tutti (o quasi) Ogni anno, ...