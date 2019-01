Milan-Napoli | Piatek per far dimenticare Higuain | doppietta da urlo per il “pistolero”

sportfair

(Di martedì 29 gennaio 2019)ha già messo a segno gol alla prima da titolare: il centravanti polacco ha sfruttato un errore difensivo andando a battere Meret, il secondo gol è una perla, dopo soli 10 minuti della prima gara da titolare in maglia rossonera,ha già trovato il gol… dopo 25 ha trovato la. Il centravanti polacco ha già fatto, mostrando tutte le sue capacità da centravanti coriaceo e sopratutto cecchino infallibile una volta giunto di fronte al portiere. Il “pistolero” si è esibito dunque per la prima volta a San Siro nella sua esultanza, in un’occasione davvero importante per i rossoneri che dunque sono in vantaggio contro il. Errore di Maksimovic che lascia sfilare un pallone in maniera poco ortodossa,si fa trovare pronto per la settima in questa Coppa Italia per il calciatore ex Genoa: ...