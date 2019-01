Milan-Napoli | Ancelotti | “Noi condizionati da due situazioni in contropiede”

Piatek stende il Napoli - Milan vola in semifinale. “E solo inizio” : Piatek fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta il Milan in semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con l'incontro finito 0 a 0. Nel Milan annunciato lo scambio tra Cutrone e Piatek mentre a sorpresa restano invece fuori Rodriguez, Suso, Calhanoglu e Calabria per ...

Milan-Napoli - Gattuso : 'Krzysztof un cecchino'. Piatek : 'Sono nato pronto - l'avevo detto' : Super Milan a San Siro, Piatek segna due gol e manda i rossoneri in semifinale di Coppa Italia: "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo fatto una grande gara". Queste le parole dell'...

Milan-Napoli - Gattuso : “Piatek cecchino. S’è inventato il secondo gol” : Milan-Napoli 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria contro il Napoli in Coppa Italia: “I complimenti vanno tutti ai ragazzi. Abbiamo giocato contro un grandissimo Napoli, difendendoci molto bene, poi abbiamo creato i presupposti per vincerla con la qualità di Paquetà […] L'articolo Milan-Napoli, Gattuso: “Piatek cecchino. S’è ...

Coppa Italia addio - il Napoli perde con il Milan 2-0 : LA CRONACA DEL MATCH Il Napoli accusa il colpo e continua a riproporsi sterile dalle parti di Donnarumma, fino al duplice fischio. Nel secondo tempo si parte con Ounas al posto di Allan - ...

Coppa Italia - Milan in semifinale : super Piatek - doppietta e 2-0 al Napoli : Subito delirio Piatek a San Siro. Il polacco debutta dal 1' con il Milan e lo porta in semifinale di Coppa Italia con una pazzesca doppietta al Napoli al 10' e al 27' del primo tempo. Finisce 2-0 per ...

Super Piatek porta il Milan in semifinale Doppietta del polacco e il Napoli va ko : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Milan: Donnarumma G., Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá, Castillejo, Piatek, Borini. Napoli: Meret, Malcuit, Koulibaly, ...

Napoli flop - Coppa Italia addio : Piatek e il Milan in semifinale : Il Milan batte 2-0 il Napoli a San Siro grazie a una doppietta di Piatek e si qualifica per la semifinale della Coppa Italia. I rossoneri affronteranno la vincente di Inter-Lazio, in programma...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : il Settebello batte il Montenegro - Hirscher vince a Schladming - Milan batte Napoli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...

Milan-Napoli 2-0 - Coppa Italia : i rossoneri volano in semifinale - magica doppietta di Piatek : Il Milan è la prima semifinalista della Coppa Italia 2019, i rossoneri hanno sconfitto il Napoli per 2-0 a San Siro e hanno così conquistato la qualificazione al turno successivo dove se la vedranno contro la vincente di Inter-Lazio (match in programma giovedì). I padroni di casa si sono imposti con grande autorevolezza grazie a una magica doppietta di Piatek che ha subito fatto la differenza con la nuova maglia, l’ex punta del Genoa ha ...

Pagelle Milan-Napoli 2-0 - voti Coppa Italia : Piatek sigla la doppietta - che prestazione! Rossoneri di Gattuso dominanti : Il Milan batte il Napoli per 2-0 nei quarti di finale della Coppa Italia di calcio grazie alla doppietta nel primo tempo (11′ e 27′) di un ispiratissimo Piatek. I Rossoneri attendono ora la vincente di Inter-Lazio (le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno). Andiamo a scoprire tutti i voti della sfida di San Siro. MILAN 7 Donnarumma, 6.5: Bravissimo più volte su Insigne, che aveva cercato la rete. Risponde ...

Il Milan ha battuto il Napoli per 2 a 0 e si è qualificato alla semifinale di Coppa Italia : Il Milan ha battuto il Napoli per 2 a 0 nei quarti di finali di Coppa Italia, qualificandosi alla semifinale del torneo dove affronterà una tra Lazio e Inter. La partita tra Milan e Napoli si è giocata questa sera