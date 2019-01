Milan-Napoli 2-0: è la prima crisi del Napoli di Ancelotti

ilnapolista

(Di martedì 29 gennaio 2019) Doppietta di Piatek È il primo vero passaggio a vuoto della gestione. Ilfallisce uno degli obiettivi della stagione. E gioca una delle partite più impalpabili di questi mesi. Non sappiamo se la parolasia adatta o meno. Sta di fatto che ilperde 2-0 coled esce dalla Coppa Italia. Il risultato è giusto. È Piatek a decidere la partita con una doppietta nel primo tempo. Da centravanti. Come non lo era mai stato Higuain in rossonero., approfitta di un errore grossolano di Maksimovic che si lascia superare da un lancio senza velleità, come in un campetto di periferia. E poi proteggendo bene palla e piazzandola sul secondo palo, davanti a uno spaesato Koulibaly.La partita, di fatto, si chiude al 27esimo del primo tempo. Stavoltaha schierato una squadra imbottita di incontristi: con Diawara ed Allan in mediana, e Fabian e Zielinski a ...