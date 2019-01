Milan | Gattuso | Che bravo Piatek Adesso testa alla Roma

Milan - Gattuso : "Piatek? Il secondo gol se lo è inventato..." : Nella sera di Piatek c'è spazio anche per Rino Gattuso , di nuovo in una semifinale di Coppa Italia dopo aver eliminato il Napoli del suo maestro Ancelotti . Ringhio non molla un millimetro, dice ...

Milan-Napoli - Gattuso : “Piatek cecchino. S’è inventato il secondo gol” : Milan-Napoli 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria contro il Napoli in Coppa Italia: “I complimenti vanno tutti ai ragazzi. Abbiamo giocato contro un grandissimo Napoli, difendendoci molto bene, poi abbiamo creato i presupposti per vincerla con la qualità di Paquetà […] L'articolo Milan-Napoli, Gattuso: “Piatek cecchino. S’è ...

Il Milan di Gattuso primo semifinalista della Coppa Italia : L’allievo batte il Maestro. Il Milan di Gattuso batte il Napoli di Ancelotti. I rossoneri sono i primi semifinalisti della

Pagelle Milan-Napoli 2-0 - voti Coppa Italia : Piatek sigla la doppietta - che prestazione! Rossoneri di Gattuso dominanti : Il Milan batte il Napoli per 2-0 nei quarti di finale della Coppa Italia di calcio grazie alla doppietta nel primo tempo (11′ e 27′) di un ispiratissimo Piatek. I Rossoneri attendono ora la vincente di Inter-Lazio (le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno). Andiamo a scoprire tutti i voti della sfida di San Siro. MILAN 7 Donnarumma, 6.5: Bravissimo più volte su Insigne, che aveva cercato la rete. Risponde ...

LIVE Pagelle Milan-Napoli - voti Coppa Italia in DIRETTA : Ancelotti sceglie Milik - Gattuso risponde con Piatek : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Milan-Napoli DALLE ORE 20.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Milan-Napoli, quarto di finale di Coppa Italia: si incontreranno ancora una volta nel giro di 72 ore rossoneri e azzurri che, dopo lo 0-0 del campionato, si affronteranno sempre a San Siro per entrare tra le prime quattro della competizione e sperare di sollevare un trofeo a fine stagione, dato che lo Scudetto appare già ...

Coppa Italia : Milan-Napoli - l'allievo Gattuso prova a sgambettare il maestro Ancelotti : A soli tre giorni di distanza dallo scontro in campionato nel quale il Milan ha mostrato a sorpresa qualcosa in più del Napoli, questa sera alle ore 20,45 i ragazzi di Ancelotti tornano a San Siro vogliosi di riscattarsi dalla non convincente prestazione e di portarsi a casa il passaggio del turno di Coppa Italia. Gattuso incontrerà di nuovo il suo amico ed ex allenatore Ancelotti, ma stavolta non può fallire, con l'eliminazione dall'Europa ...

Milan - Deulofeu ha l'ok di Gattuso : contatti fitti con il Watford : Il Milan vuole rinforzare le fasce con esterni rapidi per lanciare lo sprint a un piazzamento Champions e l'obiettivo numero uno è Gerard Deulofeu, che al Watford gioca con una regolarità che altrove ...

Milan : Di Marzio fissa la deadline per Deulofeu - Gattuso si gioca la carta Piatek in Coppa : Il Milan si prepara ad affrontare una parte della stagione probabilmente decisiva, a partire dall'importantissima partita di Coppa Italia contro il Napoli, continuando con gli ultimi giorni di calciomercato. Milan-Napoli di Coppa Italia ha un sapore diverso da quello visto sabato sera in campionato, poiché stasera le due squadre non potranno dividersi la posta in palio, trattandosi di una partita ad eliminazione diretta. I dirigenti rossoneri, ...

Milan-Napoli. Gattuso vuole la semifinale di Coppa Italia : Si replica. A distanza di poche ore Milan-Napoli si ritrovano ma questa volto per un posto in semifinale di Coppa

Milan-Napoli di Coppa Italia - Gattuso : "Gioca Piatek" : Due Milan-Napoli nel giro di pochi giorni, neanche il tempo di riordinare le idee che già si scende in campo. Stessa partita, competizione differente: in palio c'è un posto in semifinale di Coppa ...

Milan - Gattuso 'Piatek non si risparmia mai - servono i suoi gol' : A Gattuso piace molto l'approccio di Piatek al mondo rossonero: 'Mi ricorda Tomasson che non si risparmiava mai in allenamento e ci dava una grandissima mano anche quando giocava dall'inizio. Piatek ...

Milan - Gattuso : 'La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali. Su Piatek...' : Rino Gattuso ha parlato a Rai Sport alla vigilia di Milan-Napoli, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia: 'La Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionale, ci ha dato grande soddisfazione e ci ha permesso di andare a ...

Coppa Italia - Milan-Napoli – Gattuso non ha dubbi : “Piatek come Tomasson! Bakayoko un punto fermo - Biglia e Caldara quasi pronti” : Intervistato da Milan Tv, Gattuso ha fatto il punto della situazione sulla sfida di Coppa Italia contro il Napoli, secondo impegno ravvicinato contro i partenopei dopo la sfida in Serie A Dopo l’impegno di campionato, una particolarità del calendario, regala un secondo atto di Milan-Napoli a distanza di pochi giorni, questa volta in Coppa Italia. Ai microfoni di Milan Tv, l’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, ha fatto il ...

Milan - Gattuso esalta Piatek : «Mi piace. Ancelotti? Lo sento sempre» : TORINO - Il Milan si prepara per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli . Le due squadre hanno pareggiato 0-0 nell'ultimo turno di Serie A e si incontrano nuovamente per la qualificazione al ...