Milan | Deulofeu ha l' ok di Gattuso | contatti fitti con il Watford

Gazzetta Milan - contatti con Deulofeu. Intanto spunta Sarr : Lo stesso calciatore poi sarebbe felice di ritornare nel mondo rossonero, dove ha lasciato un ottimo ricordo di sé in soli sei mesi, da gennaio a giugno del 2017. Poi fece ritorno al Barcellona, la ...

Milan : Di Marzio fissa la deadline per Deulofeu - Gattuso si gioca la carta Piatek in Coppa : Il Milan si prepara ad affrontare una parte della stagione probabilmente decisiva, a partire dall'importantissima partita di Coppa Italia contro il Napoli, continuando con gli ultimi giorni di calciomercato. Milan-Napoli di Coppa Italia ha un sapore diverso da quello visto sabato sera in campionato, poiché stasera le due squadre non potranno dividersi la posta in palio, trattandosi di una partita ad eliminazione diretta. I dirigenti rossoneri, ...

Il calciomercato oggi – Le ultime sullo scambio Perisic-Ozil - il Milan su Deulofeu : Il calciomercato oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, in particolar modo le squadre del massimo campionato italiano si preparano per gli ultimi botti. In arrivo un nuovo attaccante in casa Milan, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Milan insiste per Deulofeu ma il Watford non apre ad un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiede 25 milioni, i rossoneri sono sicuri ...

