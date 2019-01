Milan | dalla Curva Sud ancora cori contro i napoletani

Milan - dalla curva ancora cori contro i napoletani : A tre giorni di distanza dalla sfida di campionato si gioca ancora Milan-Napoli per la coppa Italia, e a San Siro risuonano nuovamente cori contro i napoletani, scanditi dalla curva Sud rossonera. ...

Milano. Mostra dedicata a Paolo Grassi a cento anni dalla nascita : Ha aperto i battenti a Palazzo Reale, la Mostra dedicata a Paolo Grassi (Milano, 30 ottobre 1919 – Londra, 14

Analisi fatturati : Juve fuori dalla top10. Cresce l'Inter - Roma davanti al Milan : Deloitte Touche Tohmatsu è un'azienda di servizi di consulenza e revisione, la prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti e come ogni anno ha stilato il report Football Money League 2019 che analizza ricavi e fatturati di tutti i top club d'Europa e le più importanti ...

Saipem : perquisita dalla procura di Milano. Indagato l'ad Cao : MILANO - perquisita la sede di Saipem e Indagato il suo amministratore delegato Stefano Cao. Il gruppo ha fatto sapere attraverso una nota che la procura della Repubblica di Milano ha perquisito i ...

Milan - dalla situazione Higuain-Piatek alla possibile cessione di Zapata : il punto sul calciomercato rossonero : Nella giornata di oggi si definirà il passaggio di Higuain al Chelsea e il contestuale arrivo di Piatek in rossonero, intanto Zapata valuta l’addio Sono giorni intensi in casa Milan, reduce dalla vittoria ottenuta ieri contro Genoa e utile per agguantare il quarto posto in classifica. Leonardo, Gazidis e Maldini lavorano senza sosta per chiudere l’affare Piatek, sostituto designato di Gonzalo Higuain, in partenza con ...

Dalla Spagna : «Il Milan continua il pressing su Gelson Martins» : MilanO - Milan protagonista del mercato di gennaio. Manca solo l'ufficialità per l'acquisto di Piatek e il polacco potrebbe non essere il solo acquisto dei rossoneri, a dieci giorni Dalla conclusione ...

Higuain - il Milan e quei 18 milioni in sei mesi buttati dalla finestra : simbolo di una società senza un progetto vero : Oggi, alla ripresa dalla sosta, il Milan si presenterà in campo a Genoa senza Gonzalo Higuain, il grande acquisto dell’ultimo calciomercato, l’uomo simbolo del nuovo ciclo rossonero targato Elliott-Leonardo, il campione che avrebbe dovuto riportare la squadra in Champions League. Dopo appena sei mesi è già tutto finito: il Pipita scappa al Chelsea, dal mentore Sarri, il Milan ripartirà di nuovo da zero da Krzysztof Piatek, il polacco dei record ...

Eurolega Milano - finale amaro a Vitoria : l'Ax Armani esce dalla zona playoff : Torino - Tre sconfitte in un colpo solo: a Vitoria, sul campo che ospiterà le Final Four di Eurolega , Milano perde partita e differenza canestri contro i baschi, e inoltre esce - per la prima volta - ...

CALCIOMERCATO Milan/ Ultime notizie - dalla Spagna : si insegue sempre Carrasco ma rimane il nodo ingaggio : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: sempre calda la pista che porta a Carrasco. il belga piace ma rimane il problema ingaggio.

Calciomercato Milan - il Lipsia si tira fuori dalla trattativa per Calhanoglu : “operazione economicamente impossibile” : L’allenatore del Lipsia ha parlato in conferenza stampa di Calhanoglu, ammettendo come si tratti di una trattativa impossibile Hakan Calhanoglu non si muoverà dal Milan, almeno nella sessione invernale di mercato. Il Lipsia infatti pare essersi spaventato dopo le richieste dei rossoneri, che chiedono oltre venti milioni per l’esterno turco. ROBERT MICHAEL / AFP Intervenuto in conferenza stampa in vista del match con il Borussia ...

Higuain al Milan : dalla news del suo arrivo al divorzio di Gedda. LE FOTO : Fino al 31 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato, L'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna TUTTE LE news DI MERCATO VIDEO. Higuain, NERVOSISMO AL RIENTRO IN ...

Supercoppa Italiana – Dalla delusione per il ko del Milan al ‘giallo Higuain’ - Gattuso rivela : “ecco perchè non c’era nella foto col principe” : Gattuso commenta il ko del Milan di questo pomeriggio contro la Juventus a Gedda: la delusione dell’allenatore rossonero dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana La Juventus alza al cielo per l’8ª volta il trofeo della Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha battuto questa sera a Gedda il Milan di Gattuso, grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Non sono mancati gli episodi che hanno creato un po’ di polemica e ...

Supercoppa Italiana - il Milan esclude Higuain dalla foto rito di rito - rottura confermata? : Dal proprio account ufficiale, il Milan mostra la foto di gruppo della squadra con il principe Abd al-Aziz bin Turki bin Faysal Al Sa’ud, solo un escluso: Higuain Sul proprio profilo Twitter il Milan ha pubblicato una foto di gruppo con il principe Abd al-Aziz bin Turki bin Faysal Al Sa’ud, dove non era però presente il Pipita. Un segnale sicuramente importante sul fronte mercato: Higuain viene da tempo accostato al Chelsea ...

Milan - Higuain scompare dalla foto di gruppo : s’infittisce il mistero sull’assenza dell’argentino : Higuain non appare nella foto di gruppo del Milan: cosa tiene lontano dal resto del gruppo l’attaccante argentino? A poche ore dal match di Supercoppa che vedrà la Juventus affrontare a Gedda il Milan, il mistero sulle condizioni di salute di Gonzalo Higuain s’infittisce. Il club rossonero, dopo aver comunicato che il calciatore non fosse con i colleghi per un trattamento fisico, ha ritrattato rendendo noto che ...