Mihajlovic-Bologna | c' è l' accordo La Juventus pensa a Bruno Alves

Mihajlovic vuole Edera al Bologna : C'è un nuovo pretendente per Simone Edera. L'attaccante granata finito ai margini delle scelte di Walter Mazzarri ha una lunga fila di corteggiatori, ma a sorpresa nella volata del calciomercato, che ...

Finisce l’era Inzaghi - al Bologna arriva Mihajlovic : Filippo Inzaghi non e' piu' l'allenatore del Bologna, il tecnico e' stato esonerato. Al suo posto Sinisa Mihajlovic, arrivato poco prima delle 20 al quartier generale di Casteldebole per mettere nero su bianco l'accordo con il club rossoblu'. Fatale a SuperPippo il tonfo casalingo per 4-0 con il Frosinone. La dirigenza rossoblu' al gran completo si e' riunita a in mattinata: intorno alle 15 Inzaghi ha raggiunto patron Saputo, l'ad Fenucci, il ...

Calcio - Bologna affidato a Mihajlovic : 21.31 E' ufficiale: Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del Bologna. Il tecnico è stato esonerato,al suo posto arriva Sinisa Mihajlovic, che ha firmato un contratto di 6 mesi, con opzione per il 2019-20. Fatali a SuperPippo il tonfo casalingo con il Frosinone (0-4), 14 giornate senza vincere in campionato e il terzultimo posto in classifica. Alla ripresa degli allenamenti a Casteldebole in vista del match del Meazza contro l'Inter, a ...

Bologna - c’è l’accordo con Mihajlovic : accolte (quasi) tutte le richieste dell’allenatore serbo : Il club rossoblù ha deciso di affidare la squadra al serbo, che prenderà dunque il posto di Pippo Inzaghi Il Bologna cambia, affidando la propria panchina a Sinisa Mihajlovic. Mancano solo gli annunci dell’esonero di Inzaghi e dell’arrivo del serbo, ma tutti i pezzi del puzzle sono ormai prossimi ad andare al proprio posto. Intesa totale con l’ex Torino, che firmerà un contratto di sei mesi con opzione di un anno in caso ...

