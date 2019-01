Microsoft vuole davvero ascoltare la voce dei fan per lo sviluppo di Halo Infinite

eurogamer

: Per lo sviluppo di #HaloInfinite sarà fondamentale la voce dei fan. - Eurogamer_it : Per lo sviluppo di #HaloInfinite sarà fondamentale la voce dei fan. - PsykeDady : @OlioDiPalmas Nn è stata la pubblicità il problema ma il ritardo dell'entrata nel mercato (che ha portato anche pro… - Kaory : RT @XboxItalia: Capisci che un gioco ti darà filo da torcere quando ci vuole una macchina da scrivere per farti sentire al sicuro. Buon vi… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Come riporta Gamespot, lo sviluppatore di, 343 Industries, ha assunto un nuovo membro nello staff per quello che sembra un ruolo completamente nuovo. Justin Robey, un veterano dida 17 anni, che ha lavorato come Software Test Engineer e Senior Producer per quasi due decenni, ora è il "Director of Player Voice" presso 343. Nel suo nuovo ruolo, Robey comunicherà e collaborerà con membri della community diin modo che la loro "" sia ascoltata dagli sviluppatori durante tutto il processo di produzione."Questo nuovo ruolo consiste nel lavorare con te, il giocatore, per avere unaattiva durante lo, il lancio e la vita di", ha detto in un tweet.Sicuramente sembra una buona notizia e, a quanto pare,crede fermamente nel coinvolgimento della community così tanto da creare una nuova posizione dedicata.Read more…