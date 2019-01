Meteo | sono arrivati i giorni della merla | come sarà il tempo il 29 | il 30 e il 31 gennaio

Allerta Meteo in Sicilia : sono arrivati venti di burrasca e piogge intense : E' arrivato il maltempo in Sicilia che era stato annunciato, con venti di burrasca e piogge intense che hanno colpito anche la provincia di Trapani. Correnti polari marittime in arrivo sul ...

Maltempo in atto al Centro/Sud - ci sono anche temporali : il nowcasting di MeteoWeb : 1/6 ...

Sciame Meteorico delle Geminidi 2018 - ecco perché le stelle cadenti di Dicembre sono le più belle : il picco nella notte : Siamo sempre più vicini al picco delle Geminidi, le stelle cadenti di Dicembre a cui Google ha dedicato un bellissimo Doodle. Tra meno di 24 ore, il cielo potrebbe essere solcato da 120 meteore all’ora! ecco allora tutto quello che c’è da sapere per non perdersi lo spettacolo mozzafiato della notte di Santa Lucia. ecco come e dove vederle A differenza di molti altri sciami meteorici, le Geminidi possono essere osservate già nelle ore serali e ...

Allerta Meteo : Personale Ata - sono ferie se le scuole chiudono? : Sta capitando molto spesso che, a causa del maltempo, venga diramata un’Allerta meteo dalla Protezione Civile. A seconda della gravità della situazione, i Sindaci possono decidere di tenere aperte le scuole se l’Allerta è arancione o sono obbligati a chiuderle se il livello dell’Allerta sale a rosso. In molti, docenti e Personale, si domandano se questi casi possano o meno rientrare in quelli definiti “particolari” e quindi non incidere su ferie ...

Cosa sono i vortici di von Karman - uno dei fenomeni Meteorologici più spettacolari - affascinanti e sconosciuti : 1/9 ...

Meteo - pioggia in arrivo al Sud e nebbia al Centro-Nord. Ma le temperature sono in aumento : Secondo le previsioni Meteo di oggi, martedì 4 dicembre, il tempo sarà abbastanza stabile su tutta l'Italia, con piccoli rovesci al Sud, in particolare su Puglia e Sicilia, e nebbia al Centro-Nord, con le temperature che si manterranno alte rispetto alla media stagionale. Ma da venerdì cambia tutto: il weekend dell'Immacolata sarà ricco di piogge e gelo.Continua a leggere

Le previsioni Meteo ionosferiche hanno vinto il Premio innovazione Leonardo. Ecco che cosa sono : (foto: Barcroft Media/Getty Images) Napoli – Se conoscere il tempo atmosferico è utile tutti i giorni per decidere come vestirsi, o se magari portare con sé un ombrello, le previsioni meteo spaziali acquisiranno sempre maggiore importanza quando si tratta di veicoli a guida autonoma, e in generale per tutte le applicazioni che richiedo informazioni di geolocalizzazione a precisione millimetrica. A testimoniare l’interesse per questa ...

Le previsioni Meteo per l'inizio della settimana non sono incoraggianti : Ancora maltempo lunedì sull'Italia. La protezione civile ha diramato l'allerta gialla per 9 regioni: Veneto, Umbria, Lazio...

