Meteo | gelo e neve | ecco cosa sta per succedere Giorni della merla | è proprio vero…

Allerta Meteo Campania : prorogata criticità per neve e gelo : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 12 di domani l’Allerta Meteo attualmente in vigore su tutto il territorio regionale. Le nevicate permangono, soprattutto sulle zone (già a quota 300 metri), con gelate persistenti. Sull’intero territorio regionale insisteranno “venti localmente forti settentrionali con raffiche” con conseguente mare agitato lungo le coste esposte e al largo. L'articolo ...

Meteo - sull'Italia arriva il ciclone Medicane : porta maltempo - gelo e neve : Mancano pochissime ore alla formazione del temuto ciclone Medicane (dall'unione delle due parole inglesi mediterranean e hurricane). Secondo quanto riporta ilMeteo.it l'Italia...

Meteo - neve e gelo al centronord. Domani atteso l’uragano mediterraneo : Temperature gelide e nevicate anche a bassa quota caratterizzeranno questa settimana. Medicane (Mediterranean-Hurricane - uragano mediterraneo) porterà venti fino a 120 chilometri orari.Continua a leggere

Meteo - arriva il medicane : «Gelo e neve per una settimana anche al Sud» : Freddo, gelo e neve piombano sull'Italia: inizia oggi infatti, afferma il team del sito ilMeteo.it, una settimana di freddo che si abbatterà su tutte le regioni Centro-Settentrionali (in...

Meteo - allerta maltempo : neve - freddo e gelo sull’Italia. Le previsioni : Se pensavate che l’inverno scappasse via senza lasciare traccia allora vi sbagliavate di grosso. Secondo le ultime proiezioni infatti freddo, gelo e neve stanno per abbattersi sul nostro Paese.Tra oggi e domani, scrive il Meteo.it, le correnti d’aria sull’Italia, piegheranno da quadranti sud occidentali per effetto di un vortice di bassa pressione che andrà a formarsi su tutta la Penisola. Il tempo è destinato dunque a peggiorare ed ...

Previsioni Meteo - dal 20 gennaio neve e gelo sull'Italia : gelo e neve: questo ci aspetta secondo il meteo a partire dal 20 gennaio. Da questa domenica, infatti, per le Previsioni degli esperti dei fenomeni meteorologici arriverà dunque la fase più dura dell'inverno, per effetto di un fenomeno chiamato "stratworming". Esso consiste in un particolare aumento della temperatura della stratosfera, che è cominciato alla fine del 2018, e che produce ora le sue naturali conseguenze in termini di crollo anomalo ...

Meteo - le previsioni : arriva il gelo con la sferzata artica : sferzata artica in agguato. Nel corso della prossima settimana il tempo sul nostro Paese potrebbe rivelarsi piuttosto movimentato: gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Europeo per le ...

Previsioni Meteo Sardegna : il gelo artico lascia il posto al maestrale a 80 km/h : Da lunedì il gelo artico abbandonerà la Sardegna ma già da domenica si registreranno forti raffiche di maestrale, che dovrebbe toccare picchi di 75-80 km/h, secondo quanto previsto dal Servizio Meteo dell’Aeronautica di Decimomannu. Le coste occidentali saranno quelle più esposte. “Le masse d’aria di origine continentale stanno tenendo le temperature al di sotto della media del periodo ma si sta allontanando definitivamente. ...

Meteo - gelo polare sull'Italia : 'Temperature giù fino a -5°'. Sabato la tregua - domenica neve : In queste ore il nuovo ingresso di aria polare sta facendo peggiorare il tempo al Centro-Sud. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sulla Basilicata, ...

Allerta Meteo Sicilia : forti venti e gelo in arrivo : La Protezione civile regionale ha emesso oggi un bollettino di Allerta gialla in Sicilia per condizioni Meteo avverse dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani. In particolare viene evidenziato che sono previsti forti venti e un generale sensibile calo delle temperature, specie nei valori minimi con valori molto bassi serali nel primo mattino e nelle ore serali. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: forti venti e gelo in arrivo sembra ...

Previsioni Meteo - nuova ondata di gelo e neve tra Italia e Balcani : allarme blizzard in Montenegro - Albania - Grecia e Macedonia [MAPPE] : 1/8 ...

Meteo Napoli e Campania : nuova ondata di gelo da oggi 9 gennaio : Quello appena iniziato, pare essere un anno imprevedibile per ciò che concerne le previsioni Meteorologiche. Infatti, dopo una tregua avvenuta proprio nei giorni scorsi, a partire da mercoledì 9 gennaio si assisterà pian piano all'arrivo di un nuovo vortice di aria fredda, una nuova perturbazione proveniente dall'Europa nord-orientale che andrà ad interessare in particolare la Campania e la città di Napoli, ma anche il resto del territorio ...

Meteo - tornano gelo e neve sull’Italia. Le regioni più colpite : Rientro a scuola e alle attività lavorative dopo le feste natalizie con temporanea tregua sull’Italia, ma presto il Meteo è destinato a cambiare nuovamente, in questo inizio di un mese di gennaio che si preannuncia piuttosto dinamico. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che anche nel corso di oggi il sole risulterà inizialmente prevalente sul nostro Paese, con cielo che si presenterà sereno in particolare al Nordovest, sulle Isole ...

Allerta Meteo e rischio gelo e nevicate : domani 08 Gennaio 2019 scuole chiuse in molti Comuni d’Italia [ELENCO LIVE] : Continua l’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud, con gelo e nevicate. E in molti Comuni si attivano le misure preventive, come la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì 08 Gennaio 2019. Ecco l’elenco aggiornato regione per regione delle scuole chiuse per la giornata di domani, martedì 08 Gennaio 2019. Sicilia Bronte (Catania) Petralia Soprana (Palermo) Calabria Dasà (Vibo ...