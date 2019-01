Mercato indiano | domina Xiaomi | ma nuovi marchi si affacciamo sugli scaffali

Samsung Exynos 7904 - il processore per il Galaxy M/ Nuovo chip di fascia media : ma solo per il Mercato indiano : Samsung Exynos 7904 , il processore per il Galaxy M: Nuovo chip di fascia media octacore per alcuni smartphone che saranno lanciati nel 2019

Samsung annuncia Exynos 7904 - un processore mobile pensato per il Mercato indiano : Samsung ha appena annunciato il mobile Processor Exynos 7904, pensato appositamente per il mercato indiano con supporto per tre fotocamere posteriori. L'articolo Samsung annuncia Exynos 7904, un processore mobile pensato per il mercato indiano proviene da TuttoAndroid.