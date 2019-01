Meningite - scatta la profilassi alla Camera : deputati in ansia - ma allarme rientrato : C’è chi è andato nel panico per il rischio contagio e ha chiesto i nomi dei colleghi presenti al convegno, chi ha sollecitato l’intervento del presidente dell’Assemblea Roberto Fico, e chi, invece, si è limitato a chiedere informazioni sulla profilassi al proprio medico di famiglia o all’infermeria di Montecitorio. La notizia del ragazzo ricoverato al ‘Gemelli’ per Meningite meningococcica dopo aver ...

Roma. Un ragazzo di 15 anni è morto per Meningite : scattata profilassi : Una giovane vita spezzata a soli 15 anni. Un minorenne è morto a Roma per una forma di meningite. Il

Ragazza grave per la Meningite : scatta la ricerca delle persone da sottoporre a profilassi : Una venticinquenne di Signa è arrivata in coma ieri alle 18 al pronto soccorso di Careggi . Diagnosi: meningoencefalite batterica. Avviata la genotipizzazione al laboratorio del Meyer: dovrebbe ...

Meningite da meningococco a L'Aquila - una paziente in coma da diversi giorni - scattata profilassi : L'Aquila - In coma da svariati giorni una 60enne di origini romane colpita da Meningite da meningococco ricoverata al reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Aquila. Stando ai risultati degli esami microbiologici, si tratta di una Meningite batterica con uno stato infiammatorio molto grave, secondo i medici da meningococco, la forma più grave e aggressiva della malattia, ma fonti sanitarie rassicurano che si tratta di un ...

Caso di Meningite a Terni : scatta l'appello di profilassi - Sky TG24 - : "Gli esami hanno confermato la presenza di meningococco, anche se ancora non si conosce il sierotipo", spiega una nota dell'ospedale. Il giovane era arrivato ieri in pronto soccorso con sintomi ...

Terni - sospetta Meningite. Scatta profilassi : “Ha frequentato discoteca e palestra” : Avviso per profilassi antibiotica, il paziente - affetto da sepsi batterica e ora ricoverato in rianimazione - ha frequentato quei luoghi nel periodo tra il 12 e il 20 dicembre. Al momento sono in corso esami microbiologici più approfonditi per la conferma della meningite.Continua a leggere