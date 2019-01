Meghan Markle | l' ultimo impensabile sospetto | Notate nulla di strano?

Londra. Meghan Markle non vuole una tata per il suo bambino : Rivoluzione a Londra nella casa reale. Meghan Markle e il principe Harry hanno scelto di rompere con un’altra tradizione. A

Samantha Markle minaccia la sorella : euro Un altro libro su Meghan" : La sorellastra di Meghan Markle è scatenata: rilascerà un altro libro sulla duchessa di Sussex. Samantha Markle ha di recente annunciato su Twitter come quello che uscirà nelle librerie del Regno ...

La Regina Elisabetta pianifica il divorzio tra Meghan Markle e Harry : La duchessa Meghan Markle non è molto amata dalla Regina Elisabetta, e a quanto pare a corte c’è già pronto un piano di divorzio. Secondo il magazine “Globe”, una mail di un membro della famiglia reale svelerebbe le intenzioni di Elisabetta dopo i continui comportamenti sopra le righe dell’attrice americana. Un guardaroba griffato che fa discutere, una serie di fughe da palazzo dei membri dello staff, le concessioni in deroga al ...

Regina Elisabetta prepara il divorzio tra Meghan Markle e Harry : Meghan Markle non gode più delle simpatie della Regina Elisabetta. E forse a corte c’è già pronto un piano di divorzio. Secondo il magazine “Globe”, una mail di un membro della famiglia reale svelerebbe le intenzioni di Elisabetta dopo i continui comportamenti sopra le righe dell’attrice americana. Un guardaroba griffato che fa discutere, una serie di fughe da palazzo dei membri dello staff, le concessioni in deroga al protocollo ...

Samantha Markle minaccia la sorella : "Un altro libro su Meghan" : La sorellastra di Meghan Markle è scatenata: rilascerà un altro libro sulla duchessa di Sussex. Samantha Markle ha di recente annunciato su Twitter come quello che uscirà nelle librerie del Regno ...

Meghan Markle messa a nudo : la sorella svelerà tutto in un libro : Ha spiegato: 'Il mondo non conosce la verità assoluta, non nasconderò niente! Dalle ninne nanne alle bugie, è tutto lì nel mio libro'.

Ecco perché Meghan Markle non farà il baby shower : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiPare che Meghan Markle non farà il baby shower: Avete presente la festa pre nascita della tradizione americana ormai molto in voga anche in Italia? Meghan ci rinuncerà, dicono. E non perché non le piaccia l’idea di festeggiare l’arrivo del suo/della sua primogenito/a, ma per quella che in molti definiscono un’ottima ragione: «Visto il loro contesto di ricchezza, una ...

Kate Middleton trema : Meghan Markle potrebbe partorire il giorno del compleanno di Louis : Cosa succederebbe se Meghan Markle partorisse il giorno del compleanno di Louis? Lo scorso anno, esattamente il 23 aprile, Kate Middleton ha dato alla luce il suo terzogenito. Presto però i figlio della duchessa di Cambridge potrebbe dover fare i conti con il cugino in arrivo. Secondo gli ultimi calcoli dei royal watchers infatti il primogenito di Meghan e Harry non solo nascerà ad aprile, ma nell’ultima decade del mese. Ciò significa che ci ...

Meghan Markle - come copre i capelli bianchi in gravidanza : Essere perfetti, anche in gravidanza, non è un obiettivo banale. Soprattutto se si deve far fronte a qualche capello bianco. Un problema che hanno tutte le donne, compresa una delle regine di stile del momento: la duchessa di Sussex Meghan Markle. L’ex attrice, e ora membro della royal family, dovrebbe partorire a fine aprile e, come tutte le donne incinta, anche lei ha dovuto ricorrere a qualche escamotage per avere una chioma sempre in ordine. ...

Bufera Meghan Markle - non piace alla Regina Elisabetta : «Pronto un accordo di divorzio» : Meghan Merkle non piace alla Regina. Il magazine americano Globe avrebbe rilevato che l'ex attrice non starebbe affatto simpatica alla Regina Elisabetta, nonna del neomarito Harry, e...

Meghan Markle non piace alla Regina Elisabetta : «Pronto un accordo di divorzio» : Meghan Merkle non piace alla Regina. Il magazine americano Globe avrebbe rilevato che l'ex attrice non starebbe affatto simpatica alla Regina Elisabetta, nonna del neomarito Harry, e...

Meghan Markle nei guai : “Per la regina Elisabetta è diventata un peso. Pronto accordo di divorzio” : Meghan Markle non piace a Corte. Anzi, sembrerebbe addirittura essere la più odiata. A rivelarlo il magazine americano Globe che in prima pagina titola “Meghan se ne deve andare“. Il tabloid riporta il testo di una mail, inviata da un vicinissimo alla regina Elisabetta, in cui la duchessa di Sussex viene definita “un peso” per il suo “comportamento offensivo, per le spese fuori controllo, e per i legami sconvenienti ...

Meghan Markle si oppone alla Regina : sua madre Doria sarà la bambinaia : Niente tate o baby sitter, a prendersi cura del Royal Baby in arrivo ci penserà mamma Doria Ragland. A quanto pare Meghan non ha nessuna intenzione di rispettare il volere della Regina Elisabetta e farà seguire suo figlio dalla madre. Ex istruttrice di yoga che ha lavorato ad Hollywood, Doria sarebbe pronta a trasferirsi da Los Angeles a Londra per prendersi cura del nipotino. D’altronde che la Markle avesse in mente di farsi aiutare dalla ...

Meghan Markle incinta indossa i tacchi alti : la preoccupazione dei medici : Meghan Markle non rinuncia ai tacchi alti nemmeno ora che è incinta, ma questa scelta potrebbe costarle cara. Ne sono convinti i medici inglesi che hanno deciso di metterla in guardia sull’uso dei tacchi alti in gravidanza. Lo rivela il Sun, secondo cui i dottori avrebbero chiesto alla duchessa di Sussex di rinunciare alle sue amate scarpe con il tacco per il suo bene e quello del bambino che aspetta (o i bambini, visto che si vocifera sia ...