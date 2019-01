Mediaset Premium | dal 28 febbraio fine delle trasmissioni per i canali Eurosport e

Mediaset Premium schiantata - Sky a rischio rosso - Dazn indietro : il calcio uccide le pay tv : Dopo l' abbuffata natalizia, la prima domenica senza calcio porta un po' di nostalgia pallonara. I tifosi da stadio - sempre di più, come raccontano i numeri sotto - si godono una giornata alternativa, mentre gli sportivi da divano devono accontentarsi al massimo della FA Cup. Ma è giusto chiedersi:

Mediaset - addio a Premium S.p.A. : le attività pay tornano a RTI dopo 4 anni : Il Biscione, continuando il processo di riorganizzazione, ha messo fine a Premium S.p.A. dopo quattro anni di vita, incorporando le attività pay in RTI. L'articolo Mediaset, addio a Premium S.p.A.: le attività pay tornano a RTI dopo 4 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scompare Premium spa. Attività pay Mediaset tornano dopo 4 anni a RTI : Persi i diritti del calcio e ceduta la piattaforma tecnologica a Sky, Mediaset riorganizza quello che resta delle attività di pay-tv e mette fine a Mediaset Premium spa come società separata, di cui resta in vita il marchio. Qualche giorno fa, in base ai documenti consultati da Radiocor, i consigli di amministrazione di Reti Televisive Italiane e di Mediaset Premium hanno definito il progetto di fusione per incorporazione di ...

Mediaset chiede risoluzione del contratto Premium per inadempienza Vivendi : È stata rinviata al 12 marzo prossimo l'udienza civile che vede contrapposti Mediaset e Fininvest da un lato contro Vivendi. Il giudice di Milano Daniela Marconi, che ha sostituto il collega Vincenzo Perozziello, andato in pensione quest'estate, ha concesso - al termine di un'udienza durata circa un'ora - nuovi termini per consentire alle difese la consegna di eventuali precisazioni, ossia memorie e documenti, alle istanze ...

Mediaset-Vivendi - chiesta la risoluzione del contratto Premium. L'udienza slitta al 12 marzo : MILANO - slitta al 12 marzo la prima udienza della causa tra Mediaset-Fininvest e Vivendi per la mancata acquisizione da parte di quest'ultima di Premium. Il giudice Daniela Marconi ha concesso lo ...

Mediaset - su cessione R2/Premium a Sky pronuncia Antitrust per fine mese : È attesa per fine mese la pronuncia dell'Antitrust sull'operazione che ha visto la cessione del ramo tecnologico di Premium , convogliato nel veicolo R2, a Sky Italia: il via libera dell'Autorità è particolarmente importante perchè senza di esso Sky avrebbe la possibilità di recedere dall'accordo. L'Antitrust ha ricevuto alla fine della scorsa settimana la notifica della cessione e ha 30 giorni di tempo per la ...

Mediaset - conclusa vendita piattaforma Premium a Sky : Mediaset ha ceduto a Sky R2, la piattaforma tecnico-amministrativa di Premium di "manutenzione tecnica, attività commerciali e aree analoghe". Lo rende noto un comunicato del Biscione, nel quale si ...

Mediaset : Premium cede a Sky 100% di R2 : Mediaset Premium ha ceduto a Sky Italian Holdings il 100% di R2 , società a cui è stato conferito da Premium il ramo d'azienda Operation Pay relativo ad ambiti quali manutenzione tecnica, attività ...