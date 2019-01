Martedi 29 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - martedì 29 gennaio 2019 : Cartabianca Rai1, ore 20.45: Coppa Italia – Milan vs Napoli Come da tradizione recente, l’ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia, prima dell’”irruzione” del festival di Sanremo e del ritorno di Champions League ed Europa League a partire da metà febbraio. Come già negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in ...

Programmi TV di stasera - martedì 29 gennaio 2019. Su Italia1 «Le Iene presentano : Rosa e Olindo - due innocenti all’ergastolo?» : Antonino Monteleone Rai1, ore 20.45: Coppa Italia – Milan vs Napoli Come da tradizione recente, l’ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia, prima dell’”irruzione” del festival di Sanremo e del ritorno di Champions League ed Europa League a partire da metà febbraio. Come già negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali calci di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5177 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 29 gennaio 2019: Elena Giordano (Valentina Pace), dopo aver scoperto la causa del suo improvviso malore, non sa se parlarne o meno con Valerio (Fabio Fulco); quest’ultimo, intanto, riceve l’inattesa visita di Simona (Cinzia Cordella), una donna importante del suo passato… Michele (Alberto Rossi) non può che obbedire alle direttive di Scheggia (Stefano Moretti), ma ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni di martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata n. 102 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily in onda martedì 29 gennaio 2019: Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) cerca di impedire che Oscar (Jgor Barbazza) cominci a collaborare con il PARADISO DELLE SIGNORE…. Elena (Giulia Petrungaro) comunica ad Anita (Sara Ricci) di voler lasciare la caffetteria… Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) ritiene che il miglior modo per aiutare Riccardo (Enrico Oetiker) dai suoi ...

Oroscopo domani di Paolo Fox : previsioni martedì 29 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo 29 gennaio: previsioni dei segni di Fuoco Le stelle domani saranno benevole oppure indicheranno la via del risentimento? Paolo Fox con l’Oroscopo di domani, 29 gennaio, svela il volere delle stelle partendo con le previsioni dei segni di Fuoco. ARIETE: domani potrebbero ricevere una risposta che attendono da tempo. Sarà un’ultima settimana di gennaio ricca di soddisfazioni. Le occasioni non vanno perse. LEONE: ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 29 gennaio 2019: Bill Spencer (Don Diamont) decide per il momento di sporgere denuncia nei confronti di Taylor (Hunter Tylo)… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), come d’accordo con Bill, va da Liam (Scott Clifton) e gli annuncia che non è lui il colpevole nel tentato omicidio del padre… Liam, dopo molti dubbi e riluttanze, alla fine si convince di non essere stato lui a ...

La dottoressa Giò 2019 - ultima puntata martedì 29 gennaio : anticipazioni trama gran finale : Si conclude con la quarta e ultima puntata, il gran finale della terza stagione de La dottoressa Giò, tornata su Canale 5 in prima serata con una nuova stagione revival dopo vent’anni d’assenza dagli schermi. Nei panni della protagonista è ovviamente tornata Barbara D’Urso, nuovamente nel ruolo che aveva già ricoperto nella seconda metà degli anni 90. L’ultima puntata va in onda eccezionalmente martedì 29 gennaio, in ...

La Dottoressa Giò : anticipazioni ultima puntata di martedì 29 gennaio 2019 : La Dottoressa Giò 3 Quattro prime serate, dirette da Antonello Grimaldi, riportano Barbara d’Urso al mondo della fiction, dopo tredici anni dall’ultima volta. La conduttrice, aldilà delle precedenti stagioni de La Dottoressa Giò, ha preso parte a titoli quali Orgoglio, Lo zio d’America, Le Ragazze di Piazza di Spagna e Ricomincio da me, che risale al 2006. Adesso torna da protagonista assoluta nel suo ruolo più importante, che ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019: Fernando chiede a Julieta qual è il motivo del cambiamento improvviso del suo atteggiamento verso di lui… Isaac rimane sconvolto dalla notizia che Antolina è incinta… Elsa intende scoprire l’identità dell’uomo che ha sedotto e abbandonato Antolina e chiede notizie a Dolores… Mauricio e Raimundo si recano nel luogo dove Raimundo aveva visto ...

Oroscopo martedì 29 gennaio - previsioni su amore e lavoro : Sagittario top del giorno : L'Oroscopo del giorno 29 gennaio presenta in anteprima le nuove previsioni astrali relative alla giornata di martedì. In evidenza in questa sede, come di routine, l'andamento relativo ai comparti legati all'amore e al lavoro, indirizzati ai soli simboli astrali compresi dalla Bilancia fino a Pesci. Diciamo subito che il prossimo martedì nasce sotto i buoni auspici della Luna in Sagittario: con questa ottima base astrologica si sviluppa e cresce ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019: Arturo non intende prendere provvedimenti verso Elvira, limitandosi a rilevare che l’onore della figlia è ormai compromesso e che l’umiliazione già sbubìta è una punizione sufficiente. La ragazza rivela a Maria Luisa che vuole far ingelosire Simon… Susana prende le misure a Rosina e si accorge che il suo punto VITA non è aumentato: ciò le fa mettere in ...

La Dottoressa Giò - ultima puntata martedì 29 gennaio : Isola dei famosi alla domenica il 3 e 10 febbraio 2019 : E' iniziata ieri la nuova edizione de L'Isola dei famosi che si è scontrata con "Che Dio ci aiuti". Risultato: Rai 1 ha ottenuto un netto di 5.215.000, 22% mentre il reality show ha registrato 3.062.000 telespettatori, share 18,27%.. Se fino a qualche settimana fa si pensava addirittura di lasciare l'Isola dei famosi il giovedì contro Sanremo 2019, ecco l'ufficiale comunicato che annuncia lo spostamento del programma durante il ...

