Maltempo USA | neve e blizzard fanno già due vittime | da domani temperature estreme in

Maltempo - Anas : chiusa NSA506 “Nerico-Bella Muro” fra Pescopagano e Muro Lucano : A causa del forte Maltempo delle ultime ore che ha determinato abbondanti apporti di neve al suolo in vaste aree della regione, la NSA506 ‘Nerico – Bella Muro’ è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Pescopagano (km 15,300) e Muro Lucano (km 27,500), in provincia di Potenza. Il traffico è temporaneamente deviato in loco sulla viabilità limitrofa. A causa dell’intensa nevicata permane inoltre la ...

Maltempo Basilicata : guardiano di una diga bloccato a causa delle neve - isolato da ieri sera : Grazie all’intervento dei Carabinieri un 39enne è stato messo in salvo oggi. L’uomo era rimasto isolato da ieri sera, a causa di un’abbondante nevicata, nei pressi della diga “Saetta” di Pescopagano (Potenza) dove svolge l’incarico di custode. I militari dell’Arma hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a raggiungere il custode che era rimasto all’interno di una struttura, sprovvista di ...

Maltempo Basilicata : chiusa per neve la statale Nsa 506 in provincia di Potenza : A causa di una intensa nevicata si è reso provvisoriamente necessario chiudere al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale Nsa 506 ‘Nerico-Bella Muro’, tra il km 5 e il km 9 nel territorio comunale di Castelgrande, in provincia di Potenza. Sul posto sono in azione uomini e mezzi Anas per consentire lo sgombero della neve e il ripristino della viabilità. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Basilicata : chiusa temporaneamente la statale “Nerico-Bella Muro” nel Potentino : A causa del forte Maltempo delle ultime ore che ha determinato abbondanti apporti di neve al suolo in vaste aree della regione, la NSA506 ”Nerico – Bella Muro” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Pescopagano (km 15,300) e Muro Lucano (km 27,500), in provincia di Potenza. Il traffico, riferisce Anas, è temporaneamente deviato in loco sulla viabilità limitrofa. A causa dell’intensa nevicata ...

Sea Watch al largo di Siracusa a causa del Maltempo. Salvini : «Se ne occupi l'Olanda» : Autorizzazione a gettare l'ancora al largo di Siracusa, ma «nessuno spazio in Italia» per i 47 immigrati della Sea Watch. Lo ha precisato il ministro dell'Interno Matteo...

Sea Watch al largo di Siracusa a causa del Maltempo. Salvini : «Nessuno spazio in Italia» : Autorizzazione a gettare l'ancora al largo di Siracusa, ma «Nessuno spazio in Italia» per i 47 immigrati della Sea Watch. Lo ha precisato il ministro dell'Interno matteo...

Maltempo : neve sulla SR509 di Forca D’Acero a causa del forte vento : Astral Infomobilità comunica che si registra “neve sul manto stradale sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero, a causa del forte vento. Possibile ghiaccio, inoltre, tra i km 16+000 e 9+680. Necessario transito con dotazioni invernali.” L'articolo Maltempo: neve sulla SR509 di Forca D’Acero a causa del forte vento sembra essere il primo su Meteo Web.

Migranti - Sea Watch in acque italiane Consentito l’ingresso causa Maltempo : La nave è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. Il sindaco di Siracusa ha dato la disponibilità ad accogliere i Migranti

Sea Watch 3 in acque italiane a causa del Maltempo : “Nella mattinata dello scorso 19 gennaio, la nave Sea Watch 3 procedeva al soccorso, in area SAR di responsabilità libica, di 47 migranti su un unità in difficoltà. Terminate le operazioni di soccorso, senza il coordinamento dell’autorità SAR competente, l’unità, a causa delle condizioni meteorologiche in peggioramento, inizialmente procedeva nella navigazione verso Lampedusa e successivamente verso la Sicilia orientale per trovare ...

Sea Watch in acque italiane : consentito l’ingresso dalla Guardia costiera a causa del Maltempo : La nave Sea Watch 3 è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a largo delle coste di Siracusa (a 1 miglio -2 km - a Nord di punta Maglisi). l’ingresso, secondo quanto si apprende dalla Guardia costiera italiana, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bord...

Maltempo e gelo negli USA : freddo polare nel Midwest : Ondata di freddo nel nord del Midwest, negli Stati Uniti: la colonnina di mercurio è scesa fino a -40/45°C sotto zero (incluso il fattore wind chill) in alcune zone del Wisconsin e del Minnesota e fino a -34/37°C nel Nord e Sud Dakota. Secondo le previsioni, l’ondata di freddo durerà fino alla prossima settimana: è inoltre atteso un ulteriore calo delle temperature a metà settimana. L'articolo Maltempo e gelo negli USA: freddo polare nel ...

Ciclone Polare - forte Maltempo in Sardegna : chiusa la SS389 per allagamento : Continuano i disagi relativi al maltempo in Sardegna, a causa del Ciclone Polare che sta interessando l’Italia. La strada statale 389 “di Budduso’ e del Correboi” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 32,000 e il km 35,000, a causa di allagamento, all’interno dei territori comunali di Budduso’ e Ala’ dei Sardi, in provincia di Sassari. L’allagamento si è verificato ...

Maltempo USA - dopo una potente tempesta di neve arriva un freddo glaciale : temperature fino a -40°C e grandi disagi [FOTO e VIDEO] : 1/33 ...

Maltempo USA - tempesta in arrivo : oltre 500 voli cancellati : Una serie di tempeste si abbatteranno tra oggi e domenica in numerose parti del Paese, portando disagi a circa 100 milioni di americani, ma soprattutto a chi aveva pianificato di mettersi in viaggio. oltre cinquecento voli infatti sono già stati cancellati. Nella West Coast, in città come Los Angeles, la pioggia sta cadendo cospicua, mentre nella East Coast, a New York e Boston è arrivata la neve, anche se la vera nevicata è attesa per domani ...