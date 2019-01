Luciano Violante sul caso Diciotti | Ma non è il solito conflitto fra giustizia e

huffingtonpost

(Di martedì 29 gennaio 2019) Ci risiamo, presidente, i leoni non vogliono stare sotto il trono, neanche con Salvini?Questa volta la questione non riguarda i leoni ma il trono sul quale sono seduti due protagonisti che devono trovare una intesa. Non si tratta del tradizionale scontro tra giudici e potere politico. Siamo semplicemente di fronte a untutto politico., ex presidente della Camera, in un fortunato libro di qualche anno fa, a proposito deltra politica e, utilizzò la metafora di Francis Bacon: "I giudici devono essere leoni, ma leoni sotto il trono". Invece, a suo giudizio, il, tra politica ein Italia, è stato determinato dalla propensione dalla tendenza del trono a schiacciare i leoni, e dalla propensione dei leoni a sedersi sul trono. In questa intervista con l'HuffPost post, non vede nel, un nuovo ...