“Love & Money” di Dennis Kelly al Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 1° al 3 febbraio

(Di martedì 29 gennaio 2019) Debutta a Roma al, in anteprima regionale, venerdì 1alle ore 21, Love; Money della Compagnia del Sole, in replica anche sabato 2 (ore 21) e domenica 3(ore 18). Lo spettacolo tratto dal testo omonimo di, già un classico della drammaturgia contemporanea, vede in scena Stella Addario, Flavio Albanese, Antonella Carone, Patrizia Labianca, Tony Marzolla e Domenico Piscopo diretti da Marinella Anaclerio su traduzione di Gian Maria Cervo, una produzione impreziosita dalle scene e costumi di Luigi Spezzacatene e dal disegno luci di Franz Catacchio.Un testo che ci mette di fronte a quella che è la più grave perdita dell’umanità contemporanea: la perdita del senso del Sacro, ma non del Sacro inteso come qualcosa di esterno all’essere, ma del Sacro all’interno della vita stessa dell’individuo, il Sacro come il fuoco che ...