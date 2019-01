L' oroscopo per aperitivo | i vip stregati dalle stelle

Paolo Fox/ oroscopo di oggi 29 gennaio 2019 : delusioni per la Vergine e gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox, oggi martedì 29 gennaio 2019: delusioni per la Vergine, Scorpione molto agitato, tutti gli altri segni zodiacali?

oroscopo Leone - febbraio : soddisfazioni lavorative per il segno : Il mese di febbraio è alle porte e puntuali arrivano le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di tutti i nati sotto il segno del Leone. Di seguito le previsioni con consigli utili per affrontare al meglio i 28 giorni del secondo mese dell'anno. Il Leone ha iniziato il 2019 alla grande, non è mancata l'energia e la vitalità. Questo grazie anche a diversi pianeti favorevoli quali Venere, Marte e Giove. Con questi ...

oroscopo Bilancia - febbraio : recupero per il lavoro : In arrivo il mese più corto dell'anno. Quali saranno le previsioni di febbraio per tutti i nati sotto il segno della Bilancia? Di seguito, ecco le stelle con lavoro, amore e salute del settimo segno zodiacale. Il mese di gennaio è stato particolarmente agitato sotto l'aspetto professionale, non sono mancati contrasti che hanno generato momenti di insoddisfazione per il segno. A causa anche di Saturno nervoso, non è stato semplice portare avanti ...

oroscopo del giorno 29 gennaio : più energia per il Leone : Prosegue l'ultima settimana di gennaio 2019. Scopriamo le stelle con le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali per quanto riguarda la giornata di martedì 29 gennaio. Ariete: martedì 29 gennaio sarà un giorno positivo per il segno. In campo lavorativo potrete avere delle buone opportunità, anche economiche. Per quanto riguarda il campo amoroso, con la Luna favorevole potete fare buoni incontri....Continua a leggere

oroscopo di febbraio dei primi sei segni : complicazioni per il Cancro e per la Vergine : Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio di febbraio 2019, è quindi già il momento per dare un'occhiata all'Oroscopo del nuovo mese: in particolare in questa sede ci soffermeremo sui primi sei segni zodiacali, vale a dire quelli compresi fra l'Ariete e la Vergine. Vediamo maggiori dettagli. L'Oroscopo di febbraio da Ariete a Gemelli Ariete: occorre lucidità in particolare nei primi quindici giorni del mese. Notoriamente gli errori si pagano e ...

oroscopo 8 febbraio : amore a gonfie vele per lo Scorpione : In questo venerdì 8 febbraio 2019 troviamo la Luna transitare dapprima nel segno dei Pesci per poi spostarsi alle 16:00 verso il segno dell'Ariete. Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Cancro top Ariete: pur con la Luna nel loro segno dal pomeriggio, la giornata potrebbe risultare parecchio nervosa per i nativi. Poco ...

oroscopo febbraio : mese di riscossa per Cancro - Bilancia e Leone - Acquario in crisi : Cosa porterà di interessante il nuovo mese? A dare una risposta, sperando possa essere quanto più esatta possibile, l'Oroscopo di febbraio. Ad essere sottoposti alla valutazione approfondita da parte dell'Astrologia, tutti i dodici segni dello zodiaco. Ad avere un pronostico ottimale, volendo in questo caso fare una prima valutazione generale, saranno soprattutto quelli del Cancro, del Leone e della Bilancia. Questi tre simboli astrali avranno ...

Zodiaco della settimana : oroscopo di Mauro Perfetti a Detto Fatto : oroscopo settimanale a Detto Fatto: previsioni di Mauro Perfetti dal 28 gennaio al 3 febbraio Come avviene ormai da mesi ogni lunedì, anche oggi, 28 gennaio, a Detto Fatto l’astrologo Mauro Perfetti ha rivelato le sue previsioni dell’oroscopo della settimana, assegnando a ciascun segno zodiacale tre parole chiave, in base a come sarà la situazione astrologica dei prossimi giorni. Nello specifico, il re delle stelle nel programma ...

oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 28 gennaio : una bella giornata per l'Ariete mentre per il Toro... : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni oggi 28 gennaio 2019, giornata importante per l'Ariete mentre il Toro combatte ancora, tutti gli altri segni?

Astri e oroscopo - lavoro e passione 30 gennaio : anima gemella per l'Acquario - Toro nervoso : Il weekend è passato, pian pianino ci si tuffa nella routine giornaliera e ci si rimette in riga, tenendo fede agli impegni della giornata. E' giunto il momento di aprirci ad una nuova settimana, contando sulle previsioni astrologiche dedicate al lavoro e alle passioni amorose. Come se la caveranno i segni dello Zodiaco nella giornata di mercoledì 30 gennaio? Ci saranno guadagni in vista nella sfera professionale? E l'amore? Lo scopriremo ...

oroscopo di febbraio per Ariete - Toro e Gemelli : problemi di salute legati al freddo : Con l'inizio di un nuovo mese, tutti i segni dello Zodiaco devono fare i conti con nuove congiunture astrali e nuovi posizionamenti dei pianeti, che hanno una certa influenza sul nostro comportamento e sulla nostra vita in senso lato. Cosa devono aspettarsi dal mese di febbraio Ariete, Toro e Gemelli? Che tipo di cambiamenti dovranno adottare nel mese di febbraio per fronteggiare le varie problematiche della vita? Ariete, fate attenzione a non ...

oroscopo del giorno 30 gennaio : belle notizie per l'Acquario - Pesci ad un bivio : L'Oroscopo del giorno 30 gennaio 2019 considera positiva la giornata sotto esame sia in amore che nel lavoro, ma solo per pochi. Ansiosi di scoprire come sarà il prossimo martedì riguardo al segno? Quest'oggi in risalto la classifica stelline e le previsioni zodiacali per i segni appartenenti alla seconda sestina, ovvero da Bilancia fino a Pesci. Bene, partiamo subito in pompa magna svelando il simbolo astrale al "top" per questo mercoledì di ...

oroscopo del 7 febbraio : giornata positiva per Pesci e Cancro : Giovedì 7 febbraio la Luna e Nettuno saranno nel segno dei Pesci, Urano e Marte in Ariete. Venere, Plutone e Saturno saranno in Capricorno, Giove in Sagittario e il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali. Ariete testardo Ariete: giovedì vedrà i nativi essere poco concilianti con partner e famiglia d'origine, prediligendo un atteggiamento cocciuto e testardo. Toro: giornata da stand-by. Gli ...

oroscopo del giorno 28 gennaio : buone intuizioni per lo Scorpione : È in arrivo un nuovo giorno per tutti i segni zodiacali. Scopriamo sono le previsioni di lunedì 28 gennaio: di seguito ecco l'Oroscopo sul lavoro, l'amore e la salute da Ariete a Pesci. Ariete: è un periodo forte per il segno ed anche a livello salutare vi sentite molto meglio. Sul lavoro possono arrivare dei progetti stimolanti....Continua a leggere