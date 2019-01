L' omicida di Cardito ha ucciso il bimbo perché aveva rotto la sponda del letto appena

huffingtonpost

(Di martedì 29 gennaio 2019)nogiocando ladel lettinocomprato: ecco la motivazione che avrebbe scatenato la furiadi Tony Essoubti Badre, 24enne di(Napoli) fermato per omicidio volontario e tentativo di omicidio. L'uomo ha picchiato a sangue fino a uccidere Giuseppe, ildi 7 anni figlio della compagna, e ferito gravemente la sorellina di 8. Questa la confessione dell'uomo - di cui riferiscono vari quotidiani - al termine del lungo interrogatorio. I bambini sarebbero stati colpiti - ha detto - a pugni e calci ma non, come trapelato, con la mazza di una scopa.Questo è emerso dall'interrogatorio condotto nel commissariato di polizia di Afragola, di fronte al pubblico ministero Paola Izzo e con accanto l'avvocato Michele Coronella. L'assassino ha ormai capito che la storia dei bambini caduti per le scale non può reggere. Come riporta il Corriere della ...