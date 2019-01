Lombardi | Salvini si presenterà a sgombero CasaPound con ruspa?

I Vescovi Lombardi contro il decreto Salvini : «L'emergenza migranti non è solo una questione di ordine pubblico» : ... laboriosità, schiettezza, confronto sincero con la Parola di Dio, sono state le caratteristiche che hanno condotto i presuli ad affrontare i nodi di questa stagione ecclesiale, sociale e politica ...

Olimpiadi - Salvini non ha dubbi : “i Giochi in Lombardia e Veneto? Daremo lezione di organizzazione” : Il vicepremier ha sottolineato come Lombardia e Veneto darebbero lezione di organizzazione in caso di assegnazione delle Olimpiadi “Quest’anno per la valle ci sono state due gare incredibili, due vittorie italiane che sono di buon auspicio per l’anno nuovo, di buon auspicio anche per le Olimpiadi che possono arrivare in Lombardia e Veneto. E Daremo lezione di organizzazione a tutto il resto del mondo“. Lo ha ...

Salvini a 4 giornali Lombardi : 'Lega non dimentica territorio' : Economia, sicurezza, grandi opere, il leader del Carroccio ricorda a tutti di 'non aver sottovalutato i dibattiti locali degli ultimi mesi' e rinsaldare l'asse con il Nord in un frangente politico ...

Salvini scrive agli elettori Lombardi : "Passiamo dalle parole ai fatti" : Matteo Salvini scrive a quattro quotidiani lombardi per spiegare le misure messe in atto dal governo. E nonostante abbia tolto il riferimento al Nord nel nome del suo partito, il leader della Lega non si è dimenticato del suo zoccolo duro, l'elettorato dell'Italia settentrionale. Per questo motivo, Salvini ha deciso di inviare queste lettere: per rinsaldare l'asse con il Nord in un momento in cui il parlamento attende l'avvio dell'iter per la ...