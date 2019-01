' Lo stop alla Tav può costare fino a 24 miliardi' | ecco il dossier della Lega

Calciomercato Inter – stop alla trattativa con Carrasco - niente Cina per Candreva : Lo scambio tra Inter e Dalian Yifang, che avrebbe dovuto portare Yannick Carrasco in Italia e Antonio Candreva in Cina, subisce un repentino Stop: le ultime news Nelle ultime ore sembrava essere ad un passo lo scambio tra Inter e Dalian Yifang, che avrebbe dovuto portare Yannick Carrasco in nerazzurro ed Antonio Candreva in Cina. Al contrario, come si legge su Gazzetta dello Sport, in mattinata si è appreso che l’affare potrebbe ...

Sea Watch - stop a navigazione intorno alla nave. Pm apre inchiesta su situazione a bordo e mancato approdo in Tunisia : Nessuna imbarcazione non autorizzata potrà più avvicinarsi alla Sea Watch. A deciderlo, con un’ordinanza firmata domenica 27 gennaio dal comandante Luigi D’Aniello, è la Capitaneria di porto di Siracusa. Il tratto di mare all’interno della Baia di Santa Penagia, fino a un miglio dall’imbarcazione della ong tedesca con a bordo 47 migranti, è “interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non ...

Balzo alla Borsa di Mosca per Rusal dopo stop a sanzioni Usa : Mosca, 28 gen., askanews, - Balzo alla Borsa di Mosca per le società legate al miliardario russo Oleg Deripaska. Un salto del 10% in apertura delle negoziazioni, una dinamica positiva sullo sfondo ...

stop ad atleti Israele - tolti alla Malaysia i mondiali paralimpici di nuoto : E la ministra per la cultura e lo sport Miri Regev ha detto alla radio statale che la decisione odierna è il frutto di un impegno diplomatico portato avanti da Israele "sia in pubblico che dietro le ...

Dalla Germania stop al carbone entro il 2038 : e l’Italia? : La Germania, la quarta economia mondiale e il paese che consuma più carbone in Europa, porrà fine all’uso del carbone tra il 2035 e il 2038. Questa mattina la Commissione tedesca per l’uscita dal carbone ha concordato una proposta che prevede un percorso di uscita dal carbone, con: una data di scadenza per la produzione di energia elettrica a carbone, misure per compensare gli operatori delle centrali a carbone, supporto alle regioni ...

Collepardo " stop del Governo alla scuola di formazione sovranista : Innanzitutto il Sottosegretario al MIBAC, Gianluca Vacca, ha ammesso che <<… le dichiarazioni di Harnwell circa le intenzioni di istituire alla Certosa una scuola di politica… non fanno testo e non ...

Allarme bomba - 2 ore di stop al Galliera : Telefonata anonima poco prima delle 18, arrivati pullman per offrire ricovero ai parenti dei malati. La situazione è tornata alla normalità dopo le 20

Jaguar Land Rover - Ad aprile una settimana di stop alla produzione : Il gruppo Jaguar Land Rover ha comunicato di aver fissato un'ulteriore settimana di sospensione della produzione a causa di possibili interruzioni di fornitura riconducibili dalla Brexit. La Gran Bretagna, infatti, dovrebbe lasciare l'Unione Europea il prossimo 29 marzo: la scorsa settimana il piano proposto dal primo ministro Theresa May è stato respinto dal parlamento, facendo così sorgere la possibilità che il Regno Unito possa separarsi ...

Dl Semplificazioni - stop alla 'tassa bontà' e carcere per Xylella : ecco le novità : La cosiddetta " tassa sulla bontà " è stata ufficialmente cancellata, con il via libera al ripristino dell'agevolazione Ires sulle organizzazioni no-profit. E' stata riportata al 12% l'aliquota da ...

Trivelle - accordo M5s-Lega : stop di 18 mesi - aumento dei canoni legato alla produzione : L'intesa arriva al termine di un negoziato non privo di tensioni. L'aumento dei canoni dovrebbe essere legato ai quantitativi di produzione in modo tale da salvaguardare i piccoli giacimenti. Dovrebbe essere fissato a 18 mesi il termine per adottare il Piano delle aree idonnee alle “trivellazioni”. Ma nel contempo resterebbe ancora in piedi il riferimento a un termine massimo di 24 mesi per la moratoria di autorizzazioni e ...

Alba Parietti e Alda D'Eusanio/ Dall'attacco alla Rai alla storia con Christopher Lambert - #CR4 - : Alba Parietti e Alda D'Eusanio saranno ospiti di #CR4 - La Repubblica delle Donne, lo show in prima serata di Piero Chiambretti in onda su Retequattro

Governo : regole diverse o lasciamo SophiaBruxelles : se l'Italia vuole - stop alla missione |Da Berlino nuovo impegno a portarla avanti : Si discutono le posizioni dei vari Paesi sulla missione europea Eunavfor-Sophia, operazione militare di sicurezza marittima a guida italiana in corso nel Mediterraneo centrale. Obiettivo principale, il contrasto del traffico di esseri umani. Di Maio: "avanti se gli altri aprono i porti"