LIVE Calciomercato | DIRETTA 29 gennaio | il Milan piomba su Perotti! La Juventus ad un

LIVE Calciomercato - DIRETTA 29 gennaio : trattative e affari in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 29 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa dell’ufficialità di Ramsey alla Juventus, il primo ...

Calciomercato Serie B LIVE : Leali- Bizzarri scambio ok - Cremonese e Benevento scatenate : Il Calciomercato di Serie B è entrato nel vivo e le trattative sono tantissime in queste ore. In questo articolo, oggi 28 gennaio, seguiremo le trattative in diretta. Per oggi sono a te sei diverso ufficialità come quella del passaggio di Tumminello a Lecce è quella di Caldirola al Benevento. Calciomercato Serie B: le trattatuive in diretta Ore 11.40: la Cremonese ha chiuso per Longo che dovrebbe fermare nella giornata di oggi. Nel mirino ancora ...

Calciomercato LIVE - DIRETTA lunedì 28 gennaio : tutte le trattative in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di Calciomercato (lunedì 28). Si entra nell’ultima settimana di mercato (giovedì la chiusura) e saranno quattro giorni di fuoco con tantissime trattative ancora in corso e possibili colpi dell’ultima ora. Fari puntati in casa Inter dove è definitivamente esploso il caso Ivan Perisic, anche per stessa ammissione di Beppe Marotta, che ha confermato come il croato abbia ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 07:53 27 gen Corriere dello Sport: "Hamsik in Cina entro fine febbraio" 07:50 27 gen La Gazzetta dello Sport: "Inter, Perisic cedibile" Da terribile a cedibile: parabola Ivan, ex cuore Inter. 07:...

Calciomercato LIVE : la Salernitana affonda su Calaiò - Cosenza e Benevento scatenate : Giornate di fermento nel Calciomercato di Serie B. Il Venezia ieri ha preso il terzino Mazan. Arriva dal Celta in prestito con diritto di riscatto. Il Lecce ha chiuso per Tumminello che arriverà all'inizio della prossima settimana e attende una risposta di Chievo Verona ed Empoli per Pucciarelli. La Salernitana, che nei giorni scorsi aveva fatto un timido sondaggio per Montalto, è in pressing su Calaiò cercato dal Cosenza nei giorni scorsi. ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : Piatek si presenta al mondo Milan : "Sono nato pronto. Una rete in ogni partita e si va in Champions". Leo: "La 9, maglia da conquistare". Juve , Benatia vicino al Qatar. Da Caceres ad Alves, ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:31 24 gen Corriere dello Sport: "De Paul all'Inter" Si apre con il mercato dell'Inter la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. "De Paul all'Inter" è il titolo di apertura ...

Calciomercato - Suarez lancia messaggi al LIVErpool : 'Tutti vorrebbero essere allenati da Klopp' : "Ogni calciatore vorrebbe essere allenato da Jurgen Klopp". E' bastata questa semplice frase, rilasciata da Luis Suarez nel corso di un'intervista alla rivista tedesca "11Freunde", a scatenare le voci ...

Calciomercato LIVE : Cosenza e Salernitana hanno scelto il bomber - colpo Foggia : Prosegue con tantissime novità il Calciomercato di Serie B. Nelle ultime ore Il Lecce ha praticamente chiuso l'acquisto dell'attaccante Tumminello dall'Atalanta. Il giovane Tumminello, probabilmente arriverà in prestito secco fino a giugno e il Lecce ha preferito il suo acquisto, puntando su un giovane attaccante di prospettiva, a quello del più esperto Ceravolo che si era vociferato nei giorni scorsi. Bloccata la trattativa in uscita per ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : LIVE 08:50 20 gen La Fiorentina ha chiesto informazioni Lobotka del Celta Vigo , giocatore con cui ci aveva provato anche il Napoli. Empoli , idea Andreolli per la difesa; in uscita, trattativa con il ...

Calciomercato LIVErpool : ufficiale il rinnovo di Alexander-Arnold : Calciomercato Liverpool, Alexander-Arnold / Ora è ufficiale. Trent Alexander-Arnold ha rinnovato il contratto con il Liverpool. I Reds hanno comunicato che il giovane difensore inglese ha prolungato il contratto fino al 2024. Nono sono stati specificati i dettagli della trattativa. Cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, ha da poco compiuto 20 anni. Ha esordito il 14 dicembre 2016 contro il Middlesbrough (3-0 per i Reds), e ha fatto ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : LIVE 15:54 17 gen Niente Serie A per Kabak: il difensore turco va allo Stoccarda Né Roma né Inter: Ozan Kabak , difensore turco classe 2000, passa ufficialmente dal Galatasaray allo Stoccarda . ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:52 16 gen La Gazzetta dello Sport: "Piatek, Diavolo sempre più vicino" L'apertura della Gazzetta dello Sport è dedicata alla Supercoppa italiana tra Juventus e Milan . Ma nelle pagine interne, la ...

Calciomercato - trattative di oggi e ultime news LIVE : 08:23 15 gen La Gazzetta dello Sport: "Leo chiede Piatek" La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Leo chiede Piatek". Il Milan contatta il Genoa per il ...