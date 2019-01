Lega Pro | le penalizzazioni dominano il campionato | -553 punti dal 2009

Martina : 'Per il condono a Ischia Lega e cinquestelle pronti a tutto' : 'Ecco come Lega e Cinque Stelle trattano i cittadini colpiti dalla tragedia di Genova. Per loro niente proroga della sospensione delle tasse, per i condoni a Ischia invece pronti a tutto'. Così su ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Sì all'autorizzazione a procedere e lo stop della Lega - 29 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il Sì all'autorizzazione a procedere e lo stop della Lega; USA e Taleban verso un accordo , 29 gennaio 2019, .

TAV/ Il compromesso a tappe per non far litigare Lega e M5s : Fare marcia indietro totale sulla Tav sarebbe molto costoso per il Governo, anche politicamente. Una soluzione di compromesso sarebbe possibile

La Lega avverte il M5s : "Processare Salvini è processare il governo" : La partita che sI apre domani nella Giunta per le Immunità del Senato rischia di causare gravi lacerazioni nella maggioranza. Mercoledì infatti inizia l'esame del 'caso Salvini': prima la Giunta, ...

Sì del M5S al processo per Salvini? Lega : "Grossi problemi al governo" : "Grossi problemi" per il governo se il M5S voterà l'autorizzazione a procedere per il ministro Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti. Ad affermarlo ad Affaritaliani.it è il deputato della Lega Alessandro Morelli (vicinissimo al vicepremier... Segui su affaritaliani.it

Classifica EuroLega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Salvini e il caso Diciotti - Lega in pressing : "Processare lui è processare il governo" : processare Salvini equivale a processare il governo: lo dicono i capigruppo della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Un messaggio chiaro ai Cinque Stelle dopo che ieri Luigi Di Maio ha ...

Capigruppo Lega : processo a Salvini sarebbe processo a governo : Roma, 28 gen., askanews, - 'Processare chi, nell'esercizio delle sue funzioni di Ministro dell'Interno, ha contemporaneamente agito nel pieno rispetto delle leggi e della Costituzione e ottemperato al ...

Caso Diciotti - Lega : "Processare Salvini è processare governo" - : I capigruppo del Carroccio di Senato e Camera: "Far finire alla sbarra il nostro leader equivale a processare tutto l'esecutivo". Il ministro però tira dritto e ai pentastellati, dopo il via libera ...

La Lega pronta a fare cadere il Governo se i grillini mandano Salvini a processo : E’ arrivato il momento di fare cadere il Governo, di mandare a casa i grillini. I leghisti sono stufi e

Diciotti - la Lega al M5s : 'Processando Matteo Salvini si processa il governo'. Verso la crisi? : Una sorta di avvertimento finale, e pesantissimo, quello rivolto dalla Lega al M5s : processare Matteo Salvini equivale a processare il governo. È quanto affermano i capigruppo del Carroccio a Senato ...

Caso Diciotti - la Lega avverte il M5s : "Processare Salvini è processare il governo" : Il ministro dell'Interno, si legge in una nota, avrebbe agito "nell'esercizio delle sue funzioni, nel pieno rispetto delle leggi e della Costituzione"

Diciotti - la Lega ai 5 Stelle : «Processare Salvini è processare il governo» Video Sea Watch - Orfini : io e Martina indagati : I capigruppo della Lega al Senato e alla Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari: se le nostre azioni politiche «scatenano le reazioni scomposte sotto gli occhi di tutti», questo conferma «la bontà del nostro operare»

Diciotti - la Lega al M5s : "Processando Matteo Salvini si processa il governo". Verso la crisi? : Una sorta di avvertimento finale, e pesantissimo, quello rivolto dalla Lega al M5s: processare Matteo Salvini equivale a processare il governo. È quanto affermano i capigruppo del Carroccio a Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, in relazione alla richiesta del tribunale dei minis