optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Le Parole nuove di Einar Ortiz al Festival in un amore sofferto (testo) - CinnyCinzia : RT @OptiMagazine: Le Parole nuove di Einar Ortiz al Festival in un amore sofferto (testo) - coolserietv : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Chiedeva soldi per approvare nuove parole: in manette dipendente dell’Accademia della Crusca - di @ESettemb… - OptiMagazine : Le Parole nuove di Einar Ortiz al Festival in un amore sofferto (testo) -

(Di martedì 29 gennaio 2019)diè in gara aldi Sanremo 2019. Tra i 24 Campioni del, ce ne sono 2 vincitori di Sanremo Giovani:e Mahmood. Quest'anno gareggiano nella categoria dei Campioni, unendosi ai Big scelti dalla commissione artistica della kermesse canora presieduta da Claudio Baglioni.Ex Amici di Maria De Filippi -era tra i concorrenti più apprezzati della scorsa edizione - il cantante è alla sua prima apparizione aldella Canzone Italiana dopo il trionfo nel contest Sanremo Giovani, in diretta TV a dicembre. La sua partecipazione, in quell'occasione fu segnata dal sospetto di brano non inedito. La sua Centomila volte, infatti, sembrava essere stata già eseguita pubblicamente in passato ma le verifiche della commissione non hanno portato alla sua esclusione dalla competizione.non solo non è stato squalificato ma ha anche ...