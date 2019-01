Le Olimpiadi del tafazzismo italiano

Presentata a Cortina la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Assessore Caner : 'Milano-Cortina - un binomio vincente' : "Lo sport in Veneto ha una grande tradizione di passione e di pratica a tutti i livelli, agonistico e non " ha concluso Caner ", e il fuoco olimpico che torna a risplendere nelle Dolomiti a settant'...

Ciclismo - Davide Rebellin : ‘Vorrei riavere la medaglia delle Olimpiadi di Pechino’ : Nonostante i 47 anni e mezzo Davide Rebellin non ha ancora nessuna intenzione di appendere la bicicletta al chiodo. Il corridore veneto si sta preparando alla sua 27° stagione nel Ciclismo professionistico, nel quale debuttò nel lontanissimo 1992, subito dopo le Olimpiadi di Barcellona. Rebellin correrà anche in questo 2019 con la squadra algerina Sovac, registrata come formazione continental e in cui è approdato nella passata stagione. Il tre ...

Bob - Patrick Baumgartner possibile pioniere della rinascita italiana. Fondamentali le Olimpiadi 2026 : Patrick Baumgartner ha vinto la Coppa Europa nel bob a 4. Si tratta di uno sport in cui l’Italia vanta una tradizione gloriosa, se pensiamo che occupa la terza posizione nel medagliere storico dei Mondiali con ben 17 ori! Il Bel Paese conta anche quattro trionfi olimpici, l’ultimo nel 1998 con Gunther Huber ed Antonio Tartaglia. Da allora un declino triste e malinconico. Negli anni Duemila ci ha pensato Simone Bertazzo a provare a ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Milano e Cortina d’Ampezzo sognano in grande : le possibili date dell’evento : L’Italia sogna le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono in piena corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi dedicata agli sport della neve e del ghiaccio, la speranza è che la candidatura tricolore riesca a battere la concorrenza di Stoccolma. Nel frattempo arrivano già le prime conferme in merito alle possibili date dei Giochi, il via sarebbe previsto per venerdì 6 febbraio 2026 come riporta il Corriere della ...

60 capolavori della National Gallery andranno in mostra in Giappone per le Olimpiadi del 2020 : National Gallery, Londra È stata appena ufficializzata, ma ha tutte le carte in regola per passare alla storia, la notizia che vede protagonista la National Gallery di Londra. Il museo inglese, ...

Vino : Rolfi - 'Valtellina protagonista delle Olimpiadi 2026' : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - "Il Vino della Valtellina dovrà essere uno dei protagonisti della Lombardia olimpica. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 possono essere l'occasione per la consacrazione definitiva del comparto agroalimentare lombardo. La Regione Lombardia farà di tutto per vincere l'asseg

Ginnastica - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : come si stacca il pass nel 2019? Gli eventi clou tra Mondiali e Coppa del Mondo : Nel 2019 proseguirà il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica. Il cammino è incominciato pochi mesi fa, ai Mondiali di Doha sono stati assegnati tre pass per le squadre salite sul podio ma nella stagione appena incominciata si inizierà a fare sul serio. La corsa verso i Giochi entrerà nel vivo ma vediamo nel dettaglio quali saranno gli eventi validi come qualificazione alla rassegna a ...

La forza delle Olimpiadi fai-da-te : Sostenibilità economica, determinazione, capacità imprenditoriale e volontà politica sono le carte vincenti del dossier italiano rispetto a quella dell'avversaria Stoccolma. Che cerca consenso ...

Olimpiadi invernali del 2026 - Salvini convinto : “Milano-Cortina ce la farà” : Matteo Salvini attraverso i social ha mandato un messaggio in supporto della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 “In bocca al lupo alla Lombardia, in bocca al lupo al Veneto, soprattutto in bocca al lupo all’Italia perché sarà un’opportunità straordinaria di sport, di gioia, di condivisione, di business, di turismo, di impresa, di commercio, di nuove infrastrutture. Ce l’abbiamo messa e ...

Da San Siro all'Arena di Verona : tutti i luoghi delle Olimpiadi 2026 : Nel dossier la conferma di San Siro per la cerimonia d'apertura , di un solo impianto da costruire da zero, il nuovo palazzo dello sport di Milano, zona Rogoredo, nome "Palazzo Italia" , con lo sci ...

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina - oggi la consegna del Dossier : le parole di Giovanni Malagò : Giovanni Malagò verso la consegna della Candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del numero 1 del Coni “oggi consegneremo le chiavette con il Dossier per la Candidatura del 2026. Abbiamo fatto i compiti, secondo me li abbiamo fatti bene, anche se nella migliore tradizione italiana siamo arrivati quasi all’ultimo secondo“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni di ...

Olimpiadi 2026 - c'è il sì del governo : dossier Milano-Cortina al Cio : Adesso per Milano-Cortina ci siamo proprio tutti: istituzioni, Coni, mondo dello sport, dell'economia, delle imprese ma, soprattutto la gente comune, che in più e più occasioni ha fatto capire che ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano e Cortina hanno il sì del Governo : dossier inviato al Cio : Con la firma delle garanzie di Governo , arrivata giovedì nel corso del Consiglio dei ministri, il dossier per la candidatura di Milano e Cortina all'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del ...

Olimpiadi 2026 – Candidatura Milano-Cortina : c’è la firma del governo : Olimpiadi invernali 2026: c’è la firma del governo per la Candidatura di Milano-Cortina E’ arrivata la firma del governo sulla lettera da inviare al Cio con le garanzie accessorie per la Candidatura di Milano e Cortina all’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. “Sono soddisfatto per il via libera del governo alla Candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali alle condizioni concordate. Un bel ...