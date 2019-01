Le notizie del giorno – Le indiscrezioni sul format di Serie B

Ultime notizie Roma del 29-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’invito di Salvini in una lettera al Corriere della Sera a votare no alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti accende la polemica Fonti del Viminale fanno filtrare che a bordo della nave della Guardia Costiera con a bordo 170 persone soccorse lo scorso agosto c’era la possibilità che ci fossero ...

Il piccolo Giuseppe ucciso a Cardito massacrato di botte perchè aveva rotto il lettino nuovo : la confessione del patrigno - Ultime notizie ... : Le Ultime Notizie da Cardito dopo l'omicidio del piccolo Giuseppe massacrato di botte: confessa Tony il patrigno del bambino. Il piccolo ucciso per un lettino rotto

Ultime notizie Roma del 29-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il mio per il caso Diciotti non va fatto perché il dito nell’interesse del paese per questo autorizzazione giudice va negata il Ministro dell’Interno Salvini scrive così oggi al corriere arriva indicando le sue scelte la volontà di tener Fede agli impegni elettorali assicurando che gli farebbe tutto allo stesso modo finisce intanto ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Sì all'autorizzazione a procedere e lo stop della Lega - 29 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il Sì all'autorizzazione a procedere e lo stop della Lega; USA e Taleban verso un accordo , 29 gennaio 2019, .