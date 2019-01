L’assolo alla batteria del baby fenomeno 4 anni fa piangere il chitarrista | la

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) Justin Wilson II ha appena quattroma è già un batterista talentuoso (e precoce, naturalmente). In questo video si sta esibendo ad Anaheim, in California, durante una delle più importanti fiere musicali (e tra i maggiori ritrovi per chitarristi), il Namm Show. Wilson II, nel filmato, suona insieme a Bubby Lewis, Justin Raines e Aaron Smith. Il, dopo l’assolo del piccolo, si commuove.L'articolo L’assolodel(4) fail: la performance è da applausi (e da ascoltare) proviene da Il Fatto Quotidiano.