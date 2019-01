huffingtonpost

: 'Vivevamo immersi nella zona grigia dell'indifferenza. Li ho visti, quelli che voltavano la faccia dall'altra parte… - UNHCRItalia : 'Vivevamo immersi nella zona grigia dell'indifferenza. Li ho visti, quelli che voltavano la faccia dall'altra parte… - Linkiesta : Uniformi e felpe servono a catalizzare l'attenzione su di sè, a portare le persone a stare con lui o contro e a pol… - HuffPostItalia : La zona grigia della violenza ambientale -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Esiste una "" in campo– si chiede Luca Mercalli nel suo ultimo libro "Non c'è più tempo" ?Chi più chi meno, consapevoli o distratti, siamo tutti complicidistruzionedato che le nostre vite oggigiorno, salvo rare eccezioni di pochi popoli dagli stili di vita arcaici, sono basate sull'uso intensivo di energia fossile e sulla produzione di rifiuti.È la scienza a dirlo che senza limiti autoimposti che rispettino quellifisica planetaria non avremo futuro. È la scienza che ci mette a disposizione gli strumenti per capire che o agiamo ora, o più aspettiamo, più le conseguenze saranno gravi.Perché, nell'indifferenza incredula, non l'ascoltiamo quasi riguardasse altri? Al contrario si pensa che la tecnologia – un mantra di sapore magico – così come crea danni ...