La vita in diretta | dopo il flop ascolti il possibile spostamento di Francesca Fialdini

Valeria Marini ustionata : la sua confessione a La vita in diretta : La vita in diretta, puntata di oggi. Valeria Marini racconta: “Mi sono bruciata…” E’ stata la bella e simpatica Valeria Marini l’ospite dell’intervista de La vita in diretta nella puntata di oggi, 29 gennaio. Nel salotto di Tiberio Timperi la showgirl dei ‘baci stellari’, prima di raccontarsi a 360 gradi, ha però spiegato cosa le è successo alla mano, che ha subito mostrato fasciata già al momento ...

Pomeriggio 5 - Alvaro vitali umiliato brutalmente. 'Maestro lui? Ma se...' - guardate la sua faccia in diretta : Una umiliazione in diretta per Alvaro Vitali . L'attore romano, 68 anni, è stato ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e proprio la conduttrice non gli ha lesinato parole un po' brusche e impreviste.

Francesca Fialdini fa un annuncio importante a La vita in diretta : La vita in diretta, Francesca Fialdini afferma: “Dobbiamo ringraziare il pubblico perchè…” Si è chiusa con una bella notizia la puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 28 gennaio 2019, iniziata invece un po’ sottotono, con Tiberio Timperi che ha precisato che non avrebbe voluto applausi per via del primo caso di cronaca nera trattato. Come appena detto, però, almeno alla fine della trasmissione La vita in diretta ...

La vita in diretta - Fico senza audio - Fialdini : "Ma come è possibile?" : Un disguido tecnico durante un collegamento con il presidente della Camera, Roberto Fico , ha creato qualche imbarazzo alla conduttrice de La Vita in diretta, Francesca Fialdini. Il presidente della ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : i risultati di oggi (27 gennaio). In campo Perugia - Trento - Modena e Civitanova : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 19a giornata della Superlega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Turno particolarmente ricco di sfide interessanti, con ben cinque partite in campo che vedranno impegnate tutte le formazioni di vertice. Perugia, che si è ripresa la testa della classifica la scorsa settimana, affronta Vibo Valentia per mantenersi in prima posizione. Trento invece cercherà il riscatto dopo ...

Francesca Fialdini perde le staffe a La vita in diretta : 'É veramente incredibile' - Video : Momenti di tensione ieri nel corso della puntata de La vita in diretta, il programma del pomeriggio di Raiuno condotto dalla coppia composta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Ad un certo punto, infatti, è stata aperta una pagina dedicata a Giulio Regeni, di cui ieri ricorreva il terzo anno della morte e in Italia si chiede ancora giustizia. In collegamento con la Fialdini vi era il Presidente della Camera, Roberto Fico, ma qualcosa è ...

Bimbo nel pozzo - Julen è morto - il piccolo non ce l'ha fatta. Il suo corpo trovato nella notte senza vita dai soccorritori Diretta : Julen non ce l'ha fatta. Il bambino spagnolo di due anni è stato ritrovato morto nella notte tra sabato e domenica, quando erano circa le 1.20. Le speranze di trovare Julen ancora vivo...

Francesca Fialdini perde la pazienza e si arrabbia a La vita in diretta : La vita in diretta: Francesca Fialdini si spazientisce per un problema dell’audio Momenti di nervosismo nella puntata de La vita in diretta di oggi, venerdì 25 gennaio 2019, dove la padrona di casa Francesca Fialdini ha perso la pazienza arrabbiandosi a telecamere accese per via di un problema legato all’audio durante un collegamento. Nella seconda parte della trasmissione è infatti intervenuto il Presidente della Camera Roberto ...

Vieni da Me : Caterina Balivo fa una diretta speciale. Novità nel cast : Caterina Balivo pronta per la diretta della 100^ puntata di Vieni da Me Puntatona speciale quella di oggi, venerdì 25 gennaio, per Vieni da Me. Caterina Balivo celebrerà la puntata numero 100 del talk del primo pomeriggio di Rai1. Una grande soddisfazione per la padrona di casa e per tutta la sua squadra che, ormai, ha abituato il pubblico alle interviste di personaggi famosi e persone comuni, che raccontano la loro storia, svelando anche ...

LIVE Coppa Italia volley in DIRETTA : Modena-Milano 3-1 e Civitanova-Monza 3-2 - Canarini e Lube alla Final Four : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Milano e Civitanova-Monza, quarti di Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. Questa sera conosceremo le ultime due squadre qualificate alla Final Four della competizione che si disputerà a Bologna il 9-10 febbraio, si preannuncia grande spettacolo con due incontri particolarmente accesi e vibranti almeno sulla carta. Non c’è possibilità d’appello, sono partite da dentro o ...

Valeria Fabrizi/ "Quello della mamma è stato il ruolo più importante della mia vita" - La vita in Diretta - : Valeria Fabrizi a La Vita in Diretta: "Quello della mamma è stato il ruolo più importante della mia Vita". Le ultime notizie sull'attrice