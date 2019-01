La verifica del dolore nell’Artrite Idiopatica Giovanile non sempre riceve la giusta attenzione

fondazioneserono

(Di martedì 29 gennaio 2019) Ilè uno dei sintomi più importanti dell’Artrite, ma sembra non essere registrato con la dovuta cura in tutti i malati. Una ricerca ha valutato l’attitudine degli specialisti alla misurazione di questo sintomo.Ridurre ilè una delle priorità maggiori nei bambini e nei giovani affetti dell’Artrite. D’altra parte, alcuni studi hanno indicato che tale sintomo non viene registrato costantemente in questi soggetti. Lee e colleghi hanno quindi valutato le percezioni degli operatori sanitari dedicati alla gestione dell’ dell’Artriteriguardo al ruolo dele alla priorità che la sua valutazione dovrebbe avere nei bambini e nei giovani con questa malattia. Sono state eseguite interviste semi-strutturate, cioè con l’impiego di questionari, di operatori sanitari che gestiscono comunemente in Gran Bretagna bambini ...