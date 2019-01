La Tav e il giorno della marmotta | dopo 8 mesi siamo ancora al punto d' inizio

Giorno della Memoria : negli anni ’90 canTavamo spesso un canzoncina - era l’inno dei bambini che andavano a morire nelle “docce” : Il ritornello recita: “Gam-Gam-Gam Ki Elekh, Be-Beghe Tzalmavet, Lo-Lo-Lo Ira Ra, Ki Atta Immadì“, ovvero: “Anche se andassi nella valle oscura non temerei alcun male, perché Tu sei sempre con me“. Questa canzone, tornata in voga negli anni ’90 e canticchiata ormai da molti, è di origine ebraica e durante la Shoah era intonata dai bambini che, ignari della loro sorte, ma comunque spaventati, andavano a morire nelle “docce” dei campi di ...

Il giorno nero della Taverna : A proposito di gente che la contraddice: ieri Beppe Grillo ha firmato il manifesto pro-scienza a favore dei vaccini. Una mossa eclatante, che va contro anni di campagne no-vax e cerca di riportare il ...

A Torino è il giorno della mobilitazione No Tav. L’urlo di Grillo : “Contro i borghesi” : Alla fine c’è anche Grillo. Si appalesa alle otto di sera con un post che benedice l’opposizione del popolo del «no» al supertreno che dovrebbe collegare Italia e Francia: «Ci guadagnerà soltanto chi la costruirà», scrive. «La parola progresso implica una nozione sociale di miglioramento della qualità della vita. Qualcosa che nulla c’entra con...

Oggi è il giorno dei no-Tav a Torino. A Roma la manifestazione di Salvini : Annunciata la partecipazione dei Cinquestelle piemontesi, anche se i vertici nazionali se ne terranno lontani. A Piazza del Popolo tutto pronto per la festa della Lega -

Il giorno che tutti aspetTavate è arrivato : Qualcomm presenta Snapdragon 855 e 3D Sonic Sensor : Qualcomm presenta ufficialmente Snapdragon 855 e 3D Sonic Sensor: triplicano le performance legate all'IA rispetto a Snapdragon 845 e migliorano sicurezza, rapidità di sblocco e affidabilità rispetto ai Sensori ottici. L'articolo Il giorno che tutti aspettavate è arrivato: Qualcomm presenta Snapdragon 855 e 3D Sonic Sensor proviene da TuttoAndroid.

Leclerc entusiasta della Ferrari nei test di Abu Dhabi : 'Titolare qui - il giorno che aspetTavo da sempre' : "Emozionante, un giorno che aspettavo da tempo. Non pensavo si potesse realizzare ma invece è accaduto. Sono contento del lavoro fatto. Ripeto, emozionate". E' felice e soddisfatto Charles Leclerc ...

F1 – Test Abu Dhabi - Leclerc sfreccia e gongola a Yas Marina : “aspetTavo da tanto tempo questo giorno” : Charles Leclerc commenta la sua prestazione nei Test di Abu Dhabi: il pilota monegasco della Ferrari soddisfatto di quanto fatto oggi “Eh, si. È un momento che aspettavo da tanto tempo, e davvero non pensavo che un giorno questo sogno sarebbe diventato realtà. Sono contentissimo di tutto, di aver vissuto questa emozione ma anche del lavoro completato con la squadra. Una giornata emozionante!”. Così Charles Leclerc, alla fine della seconda ...

Mamma trova il ladro in casa di giorno : sTava entrando in camera dei bimbi : di Veronica Cursi stava riposando in camera con la sua bimba di un mese e l'altro di due anni e mezzo che dormiva nella stanza accanto, quando è stata svegliata da un rumore forte in cucina e si è ...

