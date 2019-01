La settimana NBA del 28-01-2019

lanotiziasportiva

(Di martedì 29 gennaio 2019) Si è da poco conclusa lanumero 15 della regular season NBA, che ci ha portato sostanziose modifiche alle classifiche, mentre ci avviciniamo sempre di più all’ALL STAR GAME. Tornano infatti a regnare i Golden State Warriors, mentre i Cleveland Cavaliers raggiungono la decima vittoria stagionale e Milwaukee perde contro i Thunder in un match spettacolare.Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 111-130Pessima partita per i Lakers, che continuano il periodo nero senza Lebron ancora out per infortunio: Ingram e compagni tirano con un orribile 5/20 da 3 punti, e contro una squadra come i Warriors, un dato simile equivale a suicidarsi con le proprie mani. Soprattutto se un Klay Thompson in stato di grazia ne mette ben 10/11, capace di far passare inosservato il 2/10 di Curry. Per i giallo-viola non c’è mai stata storia se non nel primo quarto, che chiudono ...