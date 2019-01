La Rai apre il caso Allan: «Pensa alle trattative di mercato»

ilnapolista

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) La Raiil. La sostituzione alla fine del primo tempo del centrocampista azzurro con Ounas non piace al salottino dei commentatori della Tv di Stato con Antonio Di Gennaro, Marco Tardelli e Jacopo Volpi che parlano diaperto.Il giocatore già sabato scorso non era stato convocato per la trasferta di Milano. Adesso, invece, è restato a casa mentalmente visto che Ancelotti lo ha schierato dal primo minuto ma una partita decisamente incolore. «visto stasera nel primo tempo è un giocatore che evidentemente ha la testa da altre parti» ha ribadito Di Gennaro riferendosi alla maxi offerta del Psg che tiene in bilico il centrocampista azzurro.Ma non solo la Rai, anche sui Social sono tante le critiche al centrocampista. “Si è dimostrato una persona senza rispetto che delusione camminava in campo” si legge su Fb. “Se vuoi Parigi parti ...