La nuova impresa di Alain Robert | lo Spider Man francese scala a mani nude il grattacielo

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2019 in DIRETTA : Sofia Goggia al comando! Sogna una nuova impresa! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Garmisch, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla splendida pista denominata Kandahar, le atlete saranno impegnate nella seconda prova veloce del fine settimana, con una grande domanda: Sofia Goggia sarà in grado di bissare lo strepitoso secondo posto di ieri in supergigante? La campionesse bergamasca, dopo il lungo stop per l’infortunio al malleolo, ha ...

Coldiretti Giovani Impresa : Veronica Barbati la nuova presidente - : Veronica Barbati, 30 anni, campana di Avellino, laureata in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, è la nuove presidente dei Giovani agricoltori italiani. E' stata eletta dall'Assemblea di Coldiretti Giovani Impresa, composta dai rappresentanti delle ...

NFL Championship Round 2019 : il 53esimo SuperBowl sarà tra i Los Angeles Rams ed i New England Patriots. nuova impresa di Tom Brady : sarà, dunque, Los Angeles Rams – New England Patriots il LIII SuperBowl (53esima edizione) che si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, il 3 febbraio. I due Championship delle rispettive Conference non hanno deluso le attese, regalandoci sfide quanto mai combattute e al altissimi livelli e, non ultimo, concluse entrambe all’overtime. Nel Championship della NFC i Los Angeles Rams passano il rimonta, dopo un match ...

"Monster Frozen" - nuova impresa di Venturini : corre a -52° tra i ghiacci della Siberia : impresa tra i ghiacci della Siberia dell'ultramaratoneta Paolo Venturini: l'atleta Fiamme Oro ha infatti corso in solitaria per quasi 40 chilometri nel luogo abitato più freddo della terra. Partito da ...

I centri storici sono beni da tutelare : la nuova proposta di legge riuscirà nell’impresa? : Si tratta di una materia complessa ed estremamente diversificata dal punto di vista legislativo: i centri storici delle nostre città, pur essendo universalmente riconosciuti come tesori della cultura, non sono ancora al sicuro da speculazioni edilizie e smantellamenti. Una nuova proposta di legge è stata da qualche tempo resa pubblica: ma riuscirà davvero a risolvere la situazione?Continua a leggere

La favola del piccolo Burton - adesso si cerca una nuova impresa contro il City : impresa di Nigel Clough, figlio del leggendario Brian e attuale allenatore del Burton Albion, conquistata infatti la semifinale della Coppa di Lega inglese, eliminate squadre del calibro di Aston Villa, Nottingham Forest e il Middlesbrough che militano in Championship e il Burnley, formazione di Premier. Domani la squadra di Clough junior dovrà giocare la semifinale d’andata contro il Manchester City, all’Etihad. Tre vittorie ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris inseguono una nuova impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

LIVE Sci - Discesa Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris sognano una nuova impresa sulla Birds of Prey : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. No, non si tratta di un errore. Il SuperG previsto per oggi, infatti, è stato rinviato a domani causa avverse condizioni meteo, con il conseguente avanzamento della prova più veloce che vedrà il proprio via alle ore 18.45 italiane, le 10.45 locali. In questi giorni nella località statunitense neve e nebbia la stanno facendo ...

Alitalia - Di Maio : obiettivo nuova impresa senza soldi degli italiani - : Il vicepremier ha annunciato di voler creare una newco che permetta il rilancio dell'azienda, "in un'ottica di mercato" e senza toccare le tasche dei contribuenti. Pochi giorni fa è arrivato il via ...

Claudio Ranieri alla ricerca di una nuova impresa : esordio sulla panchina del Fulham - il tecnico pronto a scrivere una nuova pagina di storia : Dopo la pausa per le Nazionali tornano i campionati, in particolar modo pronta a regalare grande spettacolo la Premier League, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica. In grande crisi il Fulham, il club inglese è di grande tradizione ed è stato sempre grande protagonista in Premier League, la posizione di classifica sorprende, la squadra occupa ...