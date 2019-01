La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per portare i medicinali ai bambini di Lampedusa : A causa del maltempo, da una settimana le navi non arrivano più a Linosa da oltre una settimana. Così, nella notte, la motovedetta Cp324 della Guardia Costiera, partita da Lampedusa, ha sfidato raffiche di vento a 30 nodi e onde alte fino a 4 metri, come spiega un tweet della stessa Guardia Costiera, “per portare medicinali a favore dei bambini”. L'articolo La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per ...