«La moda cerca addetti qualificati» | il Romegialli di Morbegno pronto per la sfida

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : torna di moda Dembelè - ma anche il Monaco cerca il belga del Tottenham : Calciomercato Inter, Ultime notizie 2 gennaio. Ritorna l'ipotesi Dembelè dal Tottenham: il belga è in scadenza di contratto ma è corteggiato dal Monaco.

Lavorare per la Ferrero : i profili ricercati e le modalità di recruiting : Le sue golosità sono note in tutto il mondo ed alcune, come la Nutella, sono praticamente inimitabili. Oggi la Ferrero è alla ricerca di nuove personale da assumere presso le sue sedi dislocate in diverse regioni italiane. Operai, laureati e diplomati: vediamo quali sono nel dettaglio le figure ricercate.Continua a leggere

Mint Browser offre una navigazione veloce anche in incognito con ricerca vocale e modalità di lettura notturna : Mint Browser è un'applicazione progettato da Xiaomi che mette a disposizione dell'utente un Browser leggero, veloce e sicuro per i dispositivi Android. Nonostante i suoi 10 MB lo strumento è in grado di offrire un'interfaccia utente completa, con la maggior parte delle funzionalità standard presenti negli attuali Browser web. L'articolo Mint Browser offre una navigazione veloce anche in incognito con ricerca vocale e modalità di lettura ...

Google personalizza i risultati di ricerca anche se siamo sloggati e in modalità in incognito? : Uno studio di DuckDuckGo mostra come le stesse ricerche su Google condotte da 76 diversi partecipanti conducano a risultati differenti anche se eseguite in modalità incognito o avendo effettuato il log-out dal browser. L'articolo Google personalizza i risultati di ricerca anche se siamo sloggati e in modalità in incognito? proviene da TuttoAndroid.