La magia del World Of Fashion invade Palazzo Brancaccio

(Di martedì 29 gennaio 2019) Si è tenuta nella magnifica cornice dila 21^ edizione delOf. Crocevia di un incontro, ideato e diretto da Nino Graziano Luca.A sfilare quest’anno sono state le magnifiche creazioni realizzate da importanti stilisti provenienti da tutto il mondo.Tra i presenti in questa edizione delOf: Addy Van Den Krommenacker (Olanda), lo stilista delle celebrities che ha presentato la collezione Out of Africa che trasuda safari, rievoca leopardi, fiori africani selvatici e nuove stampe, combinati con la femminilità e i ricchi tessuti che lo hanno reso celebre. Le stampe sviluppate da Addy sono diventati negli ultimi anni una parte fondamentale del successo della collezione.See image gallery at www.aldiladelcinema.com Marcela De Cala (Spagna) realizza abiti da sposa di lusso, disponibili in numerose boutique di moda in ...