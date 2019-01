La lettera della scuola | Marciate per i migranti Ed è polemica

Riparte «l'AltroLibro» - i mercoledì letterari della caffetteria «l'Altro Caffè» di Cavallino : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Giornata della Memoria - l’operaio-calciatore che riforniva di armi i partigiani lombardi. La sua lettera dal lager : “Sto bene - ma mandatemi cibo” : “Mia cara, io sto bene. Ora qui faccio il parrucchiere. Di’ ai miei genitori però di mandarmi qualcosa perché qui non si mangia“. Questa è l’unica lettera che Mario Bettega riuscì ad inviare alla sua fidanzata. Mario da oltre un anno era chiuso dentro il campo di concentramento di Mauthausen, dove morì il 19 marzo del 1945. Aveva 26 anni e una promettente carriera nel mondo del calcio ma, soprattutto, era un convinto ...

L'ultima lettera della Bce a Carige : 'Ecco cosa dovete fare per la fusione' : 'Le fasi preparatorie pianificate per il processo di aggregazione aziendale comprendono: la nomina del fornitore della data room virtuale entro la fine del 2018, l'apertura alle parti interessate ...

"Il tuo rid è stato revocato" : il mistero della lettera dei gestori di luce e gas : 'Il suo rid bancario per pagare le bollette è stato revocato dalla sua banca e non è più attivo. Di conseguenza, le verrà addebitato un deposito cauzionale sulla prossima fattura'. Sono diversi i ...

Torna la rassegna letteraria 'I giorni della Merla' : ... ha detto, evocheranno mondi reali e possibili: venerdì 25 gennaio ci sarà Evelina Santangelo, autrice del romanzo dell'anno per la trasmissione Fahreneit "Da un altro mondo", aiuterà a trovare le ...

"Non piangere se il Toro ha perso". La lettera di risposta al tifoso della Fiorentina è tenerissima : "La tua lettera mi ha consolato molto. E Belotti è il mio giocatore preferito, insieme a Sirigu e Modric, anche se non è del Toro. La prossima estate con il mio papà vogliamo venire a Firenze, magari ci incontriamo". Davì, 8 anni, il piccolo granata che domenica è stato ripreso in lacrime allo stadio dopo il gol di Federico Chiesa all'87', risponde alla letterina di Martino, 6 anni, giovanissimo tifoso ...

La lettera della madre di Giuseppe Parretta - ucciso a Crotone un anno fa : "Mio caro Giuseppe - a volte dormo abbracciata al tuo cuscino" : Il 13 gennaio del 2018, a Crotone, Giuseppe Perretta venne raggiunto a morte da colpi di arma da fuoco. A sparare, Salvatore Gerace, di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, che si era convinto che Giuseppe facesse la spia sul suo conto con i carabinieri. A un anno dalla morte la madre della vittima, Katia Villirillo, che nel 2009 aveva lanciato l'associazione Libere Donne, ha scritto un testo dedicato al figlio raccolto dal Corriere ...

“Siete tutti fantastici” : la lettera di addio della prof ai suoi alunni prima di morire stringe il cuore : Sentiva che stava per andarsene per sempre e ha voluto dare un ultimo abbraccio ai suoi studenti. Un commovente messaggio di addio in cui Sue East, professoressa britannica colpita e uccisa da un male incurabile, saluta personalmente i ragazzi pochi giorni prima di morire. Aveva 59 anni, lascia tre figli. Originaria di Bath, nel Somerset, Sue ha insegnato per molto tempo alla St Andrew’s Church School, che ora ha pubblicato quella lunga e ...

Accusato dell’omicidio della moglie - incastra la figlia di 12 anni con una finta lettera : Secondo gli inquirenti, il 45enne temeva che l'indagine sull'omicidio della moglie, da cui si stava separando, arrivasse proprio a lui. Così avrebbe redatto la finta confessione della figlia per accusare la bambina. "Ho mentito, non si è limitata a scivolare. Quel giorno abbiamo litigato per il suo appuntamento ... mi sono arrabbiata e l'ho spinta" aveva scritto nella nota salvata sul computer della bimba.Continua a leggere

Carige - ecco il j'accuse : a lettera della Bce Leggi il documento : di Rosario Dimito 'La decisione di commissariamento è inevitabile al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario'. E 'l'urgenza ricorre in quanto il Soggetto vigilato, Carige, ndr, ...

Famiglie e docenti uniti nell'esercizio della virtù della pazienza. lettera : Emergono problemi e mistificazioni celebrate sotto il nome di una società fraterna, di una famiglia amorevole, di una economia solidale, di una politica vera, di una cultura feconda, ma, soprattutto, ...

In occasione della consegna dei premi - della 2Edizione del concorso letterario 'Maria Costa' : Successo di pubblico alla cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso letterario 'Maria Costa' promosso dall'ass. A.T.S. Rinascita Gesso presieduta da Tonino Macrì col patrocinio ...

La straziante lettera della madre di Daniele Belardinelli - l’ultrà morto prima di Inter-Napoli : “non lo giustifico - ma vi prego basta!” : La mamma di Daniele Belardinelli, l’ultrà morto prima di Inter-Napoli, scrive una straziante lettera sui social: le parole di Viviana Prestier “Mio figlio è da un giorno che è morto e nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di Daniele Belardinelli…“. Inizia così il lungo e commosso post su facebook di Viviana ...