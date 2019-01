La fotocamera di POCOPHONE F1 ottiene un buon 91 nell’analisi di DxOMark

In arrivo due grossi aggiornamenti per la fotocamera di POCOPHONE F1 : POCOPHONE F1 migliorerà ancora il suo comparto fotografico grazie a due novità software: arriva la modalità notturna di Xiaomi Mi MIX 3 e i video in 4K a 60 fps. L'articolo In arrivo due grossi aggiornamenti per la fotocamera di POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.