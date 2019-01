La Corte di Strasburgo ha chiesto all’Italia di fornire cure mediche | cibo e acqua ai

Sea Watch - Corte di Strasburgo da ragione a Salvini : 'No allo sbarco - si all'assistenza' : L'Italia non ha l'obbligo di far sbarcare i migranti della Sea Watch. E' quanto è stato stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Chi si aspettava che, dal massimo ente preposto europeo, potesse arrivare per l'Italia un ultimatum relativamente all'obbligo di far sbarcare i migranti della nave sulle coste italiane non ha trovato riscontro. Al governo italiano è stato, infatti, semplicemente richiesto di adottare tutte le ...

Corte Strasburgo condanna l’Italia per Amanda Knox : L'Italia e' stata condannata dalla Corte europea dei Diritti umani (Cedu) per violazione dei diritti della difesa nei confronti di Amanda Knox, l'ex studentessa americana imputata e poi assolta per l'omicidio della 22enne britannica Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia. Nel pronunciarsi sul ricorso della 31enne di Seattle, la Corte di Strasburgo ha rilevato che le fu negato l'accesso a un avvocato e non fu valutato il comportamento ...

Ilva - la Corte di Strasburgo condanna l’Italia : “Pericoli alla salute per le emissioni” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per non essere riuscita a protegger alcuni cittadini di Taranto che vivono nelle aree dove si registrano emissioni dell’impianto dell’ex Ilva: secondo la Corte di Strasburgo “il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell’Ilva ha messo in pericolo la salute dell’intera popolazione, che vive nell’area a rischio“. “Le autorità ...

