La chiave? A Torino oggi è già domani

ESCLUSIVA- Anastasi : “Torino-Juve partita a parte. Dybala uomo chiave” : ESCLUSIVA Anastasi- La nostra redazione ha raggiunto in esclusiva Pietro Anastasi, ex attaccante della Juventus. 8 anni in bianconero, 1968-1976, esperienza coronata da 205 presente e 78 gol. Anastasi ha presentato l’imminente derby della Mole, soffermandosi su alcune particolarità, dettagli e curiosità della storica stracittadina. Che partita si aspetta? “Il derby è sempre una partita […] L'articolo ESCLUSIVA- Anastasi: ...

Milan e Torino non si fanno male - punto in ‘chiave’ Europa : la squadra di Mazzarri gioca con personalità - quella di Gattuso con grinta [FOTO e VIDEO] : 1/36 Spada/LaPresse ...

Milan - che spreco : la ghiotta occasione in chiave Champions - s’infrange sul Torino di Mazzarri : Milan e Torino hanno pareggiato a San Siro, uno 0-0 che non soddisferà di certo Gattuso alle prese con una fase offensiva imprecisa e frenetica Il Milan oggi ha perso una grande chance. Il pareggio senza reti contro il Torino, ha negato ai rossoneri la possibilità di ottenere tre punti importantissimi in chiave Champions League. Nessuna tra le rivali dirette ha vinto nel weekend, pareggi per le romane, sconfitta per l’Inter, con i ...