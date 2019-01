Kingdom Hearts 3 | aggiunto il filmato finale tramite la patch day one

Shinji Hashimoto celebra il lancio di Kingdom Hearts 3 parlando della nascita ed evoluzione della serie : Kingdom Hearts 3 è finalmente disponibile nei negozi da oggi. Per celebrare il lancio Shinji Hashimoto (co-creatore della serie) ha rilasciato una dichiarazione interessante che vogliamo condividere con voi, in merito alla nascita ed evoluzione della saga. Kingdom Hearts: Una serie nata per caso Sora ed i suoi amici sono cresciuti moltissimo da quando è iniziata la storia. In Kingdom Hearts 3, Sora è diventato un ...

Kingdom Hearts 3 è finalmente disponibile in tutto il mondo : Square Enix Ltd. e Disney annunciano che Kingdom Hearts III, l'atteso nuovo capitolo dell'amata serie di videogiochi di ruolo e d'azione, è ora disponibile in tutto il mondo. Sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati seguiranno le fantastiche avventure di Sora, un giovane eroe del Keyblade che ha il compito di proteggere l'universo da forze malvagie conosciute con il nome di Heartless. Sora, con l'aiuto dei suoi fedeli compagni Paperino e ...

Kingdom Hearts III disponibile da oggi su Xbox One e PS4 – Scarica i Poster GRATIS : Square Enix e Disney sono liete di annunciare che KINGDOM HEARTS III, l’attesissimo nuovo capitolo dell’amata serie di videogiochi di ruolo e d’azione, è ora disponibile in tutto il mondo. KINGDOM HEARTS III arriva oggi su PS4 e Xbox One Sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati seguiranno le fantastiche avventure di Sora, un giovane eroe del Keyblade che ha il compito di proteggere l’universo da forze ...

L'importanza del Cuore : il segreto della magia dietro Kingdom Hearts - articolo : Sarà capitato a tutti i fan della saga di trovarsi di fronte a qualcuno che etichettava la produzione di Square-Enix come "quel gioco in cui ci sono Pippo e Paperino" o ancora "roba per bambini", ma la verità è che Kingdom Hearts esercita un'attrazione magnetica sulla fanbase, trascinandola all'interno di un vortice fatto di emozioni uniche, ricordi indelebili e improbabili speculazioni. Rapisce l'attenzione dei giocatori per poi liberarla in un ...

Ripercorriamo i precedenti capitoli di Kingdom Hearts con gli Archivi della Memoria : Pur sembrando a prima vista qualcosa di semplice e leggero, Kingdom Hearts presenta un universo narrativo di tutto rispetto, il problema è che questo universo è parecchio complicato e non è facile venirne completamente a capo, nemmeno per chi ha divorato tutti i capitoli della saga.Come riporta Gamingbolt, Square Enix ha pubblicato la versione inglese degli Archivi della Memoria sul canale ufficiale di Kingdom Hearts, si tratta di una raccolta ...

Kingdom Hearts 3 : Come ottenere il Keyblade Luce Stellare : In attesa che giunga la nostra Recensione di Kingdom Hearts III sul portale, vogliamo condividere con voi alcune guide che potrebbero tornarvi utili, iniziando da “Come ottenere il Keyblade Luce Stellare per Kingdom Hearts 3″. Kingdom Hearts III: Come sbloccare il Keyblade Luce Stellare Il Keyblade in questione è esclusivo, per tanto non potete ottenerlo nel gioco ma dovrete procedere Come segue, se volete utilizzarlo ...

Fan infuriati con GameStop : cancellati alcuni pre-order dell'edizione speciale di Kingdom Hearts 3 con PS4 Pro : Come riporta Polygon, GameStop ha annullato un certo numero (sconosciuto) di pre-ordini per l'edizione speciale di Kingdom Hearts 3 con PlayStation 4 Pro.I clienti che hanno visto annullato il proprio ordine hanno ricevuto un'e-mail che li informava del problema, insieme a un codice coupon da $ 25 per un futuro ordine su GameStop. Ovviamente a questi clienti non è stato addebitato l'ordine annullato. Nell'e-mail si parla di "un problema ...

Aspettando Kingdom Hearts 3 : tutta la storia della saga riassunta nei video di Square Enix : Solo un giorno ci separa da Kingdom Hearts 3. Già disponibile da pochissimo in Giappone, il nuovo capitolo della celebre saga di casa Square Enix si farà strada anche nei negozi italiani da domani, 29 gennaio 2019. Tutti i fortunati possessori di una PlayStation 4 o di Xbox One potranno quindi vestire ancora una volta i panni di Sora, chiamato a sconfiggere l'oscurità al fianco di Pippo e Paperino. L'eroe del Keyblade dovrà necessariamente ...

Kingdom Hearts III : come “sbloccare” il filmato segreto : Mancano soltanto due giorni al rilascio di Kingdom Hearts III nel nostro paese, che vedrà concludere il viaggio e le avventure di Sora, Paperino e Pippo. Stavolta le notizie ci vengono fornite direttamente dal game director, Tetsuya Nomura, che in un intervista ha rivelato come poter ottenere il filmato segreto del gioco. I giocatori per vedere questo contenuto dovranno raccogliere una “sorta” di collezionabili. Sora ...

Kingdom Hearts III : nuovo trailer - Anti-fusione - selfie in game : A poco più da una settimana dal rilascio mondiale, Square Enix ha deciso di non placare le notizie riguardanti Kingdom Hearts III. Nelle ultime ore sono emerse tantissime informazioni sull’avventura finale di Sora e dei suoi amici. E’ stato rilasciato un ultimissimo trailer destinato al mercato giapponese. Nulla di nuovo, eccetto la “conferma” della presenza dell’Anti-fusione. Per chi non sapesse di cosa si ...

Kingdom Hearts III : come “sbloccare” il filmato segreto : Mancano soltanto due giorni al rilascio di Kingdom Hearts III nel nostro paese, che vedrà concludere il viaggio e le avventure di Sora, Paperino, Pippo e tanti altri. Stavolta le notizie ci vengono fornite direttamente dal game director, Tetsuya Nomura, che in un intervista ha rivelato come poter ottenere il filmato segreto del gioco. I giocatori per vedere questo contenuto dovranno raccogliere una “sorta” di collezionabili. ...

Kingdom Hearts 3 offrirà frame rate più elevati e opzioni per la risoluzione su PS4 Pro e Xbox One X : Kingdom Hearts 3 è lontano ancora pochi giorni dal lancio in occidente, ma, in Giappone, il gioco è uscito e coloro che sono in possesso della loro copia hanno scoperto che il titolo offre maggiori opzioni grafiche su PS4 Pro e Xbox One X. Come riporta Gamingbolt, la notizia proviene da un utente Reddit, che ha notato come sotto le opzioni grafiche di Kingdom Hearts 3 i giocatori possono scegliere di dare priorità alle immagini o alle ...

Finale segreto in Kingdom Hearts 3 : ecco come ottenerlo su PS4 e Xbox One : Kingdom Hearts 3 è sempre più vicino. E fa da apripista ad un 2019 che già promette di essere un anno assai caldo per i videogiocatori. Non solo perché molto probabilmente Sony e Microsoft presenteranno le loro prossime console - PlayStation 5 e Xbox Scarlett - nei mesi a venire, ma anche e soprattutto per i tanti titoli in uscita su quelle attuali. Oggi, 25 gennaio, festeggiamo ad esempio il lancio di Resident Evil 2 Remake, rifacimento del ...

Come si sblocca il filmato segreto di Kingdom Hearts 3? Ce lo spiega Tetsuya Nomura : Quando Kingdom Hearts 3 trapelò in rete con largo anticipo, il creatore Tetsuya Nomura disse che i più grandi spoiler erano il filmato segreto e l'epilogo del gioco.Ora, in un'intervista di Famitsu riportata da Kotaku, Nomura ha spiegato Come sbloccare questo filmato segreto.Secondo Nomura, per poter visionare il video, i giocatori dovranno utilizzare la fotocamera di Sora: bisognerà fotografare i "segni fortunati" a forma di Topolino sparsi nel ...