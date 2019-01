Juventus | torna il difensore uruguaiano Martin Caceres

Atletico - Morata : "Volevo tornare qui. Juventus rivale durissima" : C'era la compagna Alice con i gemelli vestiti con la maglia del papà, c'era il padre Alfonso e il mentore Manuel Briñas. E poi ovviamente Andrea Berta ed Enrique Cerezo, il responsabile dell'arrivo di ...

Atalanta-Juventus - Allegri in conferenza : “Pjanic e Khedira tornano” : Atalanta-Juventus, Allegri parla in conferenza- A soli due giorni di distanza dalla sofferta vittoria di Roma per la Juventus è di nuovo tempo di vigilia. Domani a Bergamo si scende in campo per i quarti di finale di Coppa Italia, partita secca contro gli uomini di Gasperini che in questa stagione sono andati vicinissimi a […] L'articolo Atalanta-Juventus, Allegri in conferenza: “Pjanic e Khedira tornano” proviene da Serie A ...

Il Chelsea rischia il blocco del mercato e Higuain potrebbe tornare alla Juventus (RUMORS) : Per Gonzalo Higuain non sembra esserci pace. Infatti, nelle ultime ora il "The Guardian" ha svelato che il Chelsea rischierebbe il blocco del mercato. La Fifa da tempo avrebbe deciso di mettere sotto la sua lente di ingrandimento i blues per alcune irregolarità sul trasferimento dei giovani. In particolare sarebbero ben 100 i casi messi in evidenza, perciò qualora venissero ravvisate della irregolarità il Chelsea verrebbe punito così come è ...

Juventus : Mandzukic scalpita per tornare - posta la foto di un'esultanza e 'punta' il Parma : La Juventus, questo pomeriggio, sarà in campo alla Continassa per preparare la partita contro la Lazio. Poi i bianconeri partiranno alla volta di Roma. Sul volo che porterà la squadra nella Capitale non ci saranno Sami Khedira, Mario Mandzukic e Miralem Pjanic. I tre giocatori però rientreranno a breve come ha specificato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il tecnico livornese ha detto che Miralem Pjanic già da lunedì inizierà a lavorare ...

Porte girevoli alla Juventus : Benatia va in Qatar - torna Caceres : Porte girevoli in casa Juventus . Per un difensore che se ne va, il marocchino Medhi Benatia , un altro che arriva, anzi, che torna: l'uruguayano Martin Caceres , in bianconero già nella stagione 2009/...

Ronaldo torna all’attacco della Juventus : «Inter vittima di una cospirazione» : Certe ferite restano per sempre e anche se ne dovesse passare di acqua sotto i ponti, la delusione resta indescrivibile.Ronaldo non dimentica. Strano a dirsi ma questa volta le copertine non sono per il Ronaldo, Cristiano della Juventus ma sono tutte per l’ex Fenomeno, Luis Nazario de Lima. L’attuale presidente del Valladolid, dopo aver ricevuto la visita del direttore del progetto del VAR in Spagna è tornato a parlare di ...

Juventus - Cancelo torna ad allenarsi parzialmente in gruppo : TORINO - A due giorni dalla partita dello Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio , gara della 21esima giornata del campionato di Serie A , la Juventus ha proseguito l'avvicinamento con un allenamento ...

Juventus - Bonucci : «Milan? Bei ricordi - ma avevo bisogno di tornare a casa» : TORINO - " Il Milan è stata una parentesi che mi ha maturato a livello umano, poi ho deciso di tornare a casa perchè ne avevo bisogno". Queste le parole di Leonardo Bonucci , ai microfoni di Sky Sport, a sei mesi di distanza dal suo ritorno in maglia bianconera. " Faccio un grande in bocca al lupo a , al Milan , a Gattuso , ai compagni e ai tifosi perchè al di là di tutto io ho un bellissimo ...

Ronaldo sbaglia - la Juventus no : tris al Chievo - il Napoli torna a -9 : Nella serata flop di Cristiano Ronaldo la scena se la prendono gli altri. Difficile chiamarli gregari, ma sono di fatto i vice Mandzukic, Pjanic e Bonucci a decidere il testa coda contro il Chievo e...

Juventus-Chievo 3-0 - i punti di vantaggio sul Napoli tornano 9 : Non era la settimana giusta per nutrire speranze da parte del Napoli, e così è stato. Domenica sera i partenopei hanno fatto quel che dovevano, prendendosi i tre punti nella sfida ostica con la Lazio. Ma aspettarsi passi falsi da parte della capolista Juventus con il fanalino di coda Chievo era ones

Calcio - la Serie A torna in campo dopo la pausa invernale. Big match tra Napoli e Lazio - la Juventus ospita il Chievo : Questo fine settimana la Serie A di Calcio tornerà finalmente in campo dopo la pausa invernale. Tra l’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che ci apprestiamo a vivere, si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alzare per l’ottava volta il trofeo. I bianconeri ricominceranno la corsa ...

Calcio - la Serie A torna in campo dopo la pausa invernale. Big match tra Napoli e Lazio - la Juventus ospita il Chievo : Questo fine settimana la Serie A di Calcio tornerà finalmente in campo dopo la pausa invernale. Tra l’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che ci apprestiamo a vivere, si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alzare per l’ottava volta il trofeo. I bianconeri ricominceranno la corsa ...

Juventus - scelto il big da sacrificare per far tornare Pogba - : L'esplosione di Mario Mandzukic è la vera notizia della prima parte di stagione della Juventus. Esplosione in termini realizzativi , perché la generosità dell'attaccante croato, i suoi recuperi ...

Borsa : Piazza Affari torna sulla parita' con banche e utility - corre Juventus : Vendite sui titoli del lusso, che risentono dei timori per il rallentamento dell'economia cinese: Moncler cede l'1,9%, Salvatore Ferragamo lo 0,9% ma il titolo piu' pesante e' Tod's , -4,8%, , ...