Juventus | super Cancelo in rialzo | ora vale 60 milioni

Lazio-Juventus - la partita di Inzaghi : dallo Scudetto del 2000 alla Supercoppa Italiana : Il primo messaggio è sempre indirizzato a Pippo: "Ciao bomber, domani sfiderò ancora la Juventus…". Perché quando Inzaghino incontra i bianconeri ripercorre gran parte della sua carriera , come se ...

Juventus - Chiellini : 'Bene la Supercoppa - ma vogliamo vincere ancora' : ROMA - La Supercoppa Italiana vinta la scorsa settimana a Gedda, ai danni del Milan, ha fatto oggi l'ingresso nello Juventus Museum, dove è stata portata dal capitano Giorgio Chiellini che l'ha ...

Calciomercato Juventus - super offerta del Real Madrid per Dybala : Calciomercato Juventus – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo assalto del Real Madrid per l’attaccante Paulo Dybala. La bomba viene lanciata direttamente dal Sun, i Blancos sarebbero infatti pronti ad offrire alla Juve 105 milioni per il fantasista argentino, nel dettaglio la Joya rappresenta la prima scelta del Real Madrid per il reparto offensivo. Florentino Perez dovrà superare la ...

Il viaggio della Supercoppa è terminato - Chiellini porta il trofeo al Juventus Museum : Juventus Museum pronto ad ospitare la Supercoppa Italiana 2019 vinta dai bianconeri in quel di Gedda contro il Milan Il lungo viaggio dell’ottava Supercoppa della Juventus è terminato. Una settimana fa è partita da Gedda tra le mani dei bianconeri che l’avevano appena conquistata superando il Milan, ed è arrivata al JTC, dove ha atteso paziente di venire mostrata ai tifosi prima di Juve-Chievo. Nel frattempo aveva anche fatto ...

Juventus - Chiellini porta la Supercoppa al Museum : 'L'obiettivo è continuare a vincere' : TORINO - L'ottava Supercoppa vinta dalla Juventus a Gedda la settimana scorsa, dopo la passerella all' Allianz Stadium prima della gara con il Chievo e un passaggio in sede per qualche foto ricordo, ...

Calciomercato Juventus - pronta una super offerta per Pogba (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato. Il reparto che vuole rinforzare la dirigenza bianconera è quello mediano, come dimostra l'operazione Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese sarà un giocatore della Juventus a partire dal prossimo giugno, quando gli scadrà il contratto con l'Arsenal. Ramsey dunque arriverà a parametro zero e sarà un grande colpo di mercato per il club bianconero. Il gallese infatti è uno dei ...

Juventus - che festa con la Supercoppa all'Allianz Stadium : il video : La Juventus ritrova l'Allianz Stadium, dove i bianconeri mancavano dallo scorso 29 dicembre nella sfida di campionato contro la Sampdoria. La squadra, prima di affrontare il Chievo, è stata accolta in ...

Juventus - punizione super di Ronaldo Jr sotto gli occhi di papà Cristiano : Dalla Serie A ai pulcini, da Cristiano a Cristiano Jr. Il piccolo di casa Ronaldo continua a stupire, sulle orme del papà. Con la maglia , rigorosamente numero 7, dei pulcini della Juventus, prodezze ...

C'è Posta per Te - la difesa della Juventus da Maria de Filippi : Bonucci - Barzagli e Chiellini super ospiti : La Bbc a C'è Posta per Te , la difesa della Juventus da Maria de Filippi . La colonna portante della squadra italiana più vincente degli ultimi anni, comPosta da Bonucci, Barzagli e Chiellini, fa ...

Calcio : la Juventus festeggerà la Supercoppa prima della partita contro il Chievo : Sarà la partita contro il Chievo l’occasione ideale che la Juventus avrà per celebrare la Supercoppa Italiana vinta pochi giorni fa in Arabia Saudita contro il Milan. Lunedì sera, infatti, ci sarà una festa che servirà ad allietare l’attesa dei presenti all’Allianz Stadium: prima di tutti i rituali precedenti la partita verrà mostrata, e sollevata al cielo davanti al pubblico bianconero, il trofeo da poco messo in bacheca dalla ...

Juventus - Bernardeschi vittima de Le Iene : l’attaccante chiuso in bagno durante la festa per la Supercoppa : Federico Bernardeschi, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa italiana, è rimasto chiuso in un bagno degli spogliatoi dello stadio di Gedda per un perfido scherzo de Le Iene Dopo le vacanze natalizie, tornano ‘Le Iene‘. Insieme al programma irriverente di Italia Uno, ritornano anche gli scherzi che vedono vittime calciatori famosi. A seguito della vittoria della Supercoppa Italiana della Juventus a ...

Supercoppa Italiana - la Juventus festeggerà anche allo Stadium : La Juventus ha festeggiato a Gedda la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan, i bianconeri con il primo trofeo di stagione anche allo Stadium Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Gedda, la Juventus festeggerà anche in Italia il suo primo trofeo stagionale. La squadra di Allegri, con un gol di Cristiano Ronaldo, si è aggiudicata il match contro il Milan per cui ha festeggiato nella città araba. Dopo la festa negli ...

PAGELLE / Juventus Milan - 1-0 - : Chiellini e CR7 migliori in campo - i voti della partita - Supercoppa Italiana - : PAGELLE Juventus Milan: i voti della Supercoppa Italiana. E' dei bianconeri il trofeo, per l'ottava volta: decide il gol di Cristiano Ronaldo al 61' minuto.

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 18.30 La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di ...